Custo Barcelona, inno alla luminosità interiore

Per il prossimo autunno inverno il womenswear rimane fedele al Dna distintivo del brand

24 febbraio 2026 | 19.47
Redazione Adnkronos
Un inno alla luminosità interiore e una dichiarazione audace che rivendica la luce come simbolo di energia, identità ed espressione personale. E' questo il cuore della collezione 'We Own The Light' di Custo Barcelona pensata per il prossimo autunno inverno e presentata in occasione della Milano Fashion Week. La collezione trasforma la luce in un 'linguaggio emozionale': capi pensati per essere visti e soprattutto sentiti. Il womenswear rimane fedele al Dna distintivo del brand, esplorando una femminilità evoluta attraverso fusioni cromatiche, texture sperimentali e uno spirito avant-garde deciso.

La luce diventa un elemento che si esprime attraverso l’alternanza tra trasparenze e opacità. Mini abiti in tulle stratificato con dettagli iridescenti, maniche voluminose, drappeggi fluidi e lavorazioni artigianali in pizzo e patchwork definiscono la stagione. Una palette calda di ocra, blush e oro si fonde con tonalità più profonde e notturne, creando un dialogo dinamico tra geometria e materia. La donna Custo Barcelona irradia sicurezza dall’interno, utilizzando la moda come amplificatore di energia e attitudine.

