DoDo svela Chasing Summer, primo capitolo della campagna spring/summer 2026 A Journey of Emotions: un racconto che prende forma nel movimento, dove l’estate diventa esperienza da vivere insieme. In Chasing Summer il viaggio diventa esperienza condivisa e le relazioni ne sono il centro pulsante. Tra paesaggi mediterranei, luce dorata e attimi sospesi, prende forma un racconto contemporaneo. Protagonista della campagna è Yasmin Wijnaldum, tra i nomi più rilevanti della nuova generazione di modelle internazionali. Firma la campagna Brett Lloyd. Da sempre affascinato dall’Italia, Lloyd ne cattura qui la luce, i ritmi e le atmosfere. Al centro i simboli della nuova collezione Nature - e soprattutto, nelle infinite possibilità di interpretarli. I charm si compongono tra catene e cordini in combinazioni aperte, in continua evoluzione. Ogni elemento rivela una cura minuziosa: dalla fusione a cera persa alla finitura manuale, fino agli accenti di luce dati da diamanti e gemme.