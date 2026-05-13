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DoDo svela 'Chasing Summer', primo capitolo della campagna spring/summer 2026

DoDo svela 'Chasing Summer', primo capitolo della campagna spring/summer 2026
13 maggio 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

DoDo svela Chasing Summer, primo capitolo della campagna spring/summer 2026 A Journey of Emotions: un racconto che prende forma nel movimento, dove l’estate diventa esperienza da vivere insieme. In Chasing Summer il viaggio diventa esperienza condivisa e le relazioni ne sono il centro pulsante. Tra paesaggi mediterranei, luce dorata e attimi sospesi, prende forma un racconto contemporaneo. Protagonista della campagna è Yasmin Wijnaldum, tra i nomi più rilevanti della nuova generazione di modelle internazionali. Firma la campagna Brett Lloyd. Da sempre affascinato dall’Italia, Lloyd ne cattura qui la luce, i ritmi e le atmosfere. Al centro i simboli della nuova collezione Nature - e soprattutto, nelle infinite possibilità di interpretarli. I charm si compongono tra catene e cordini in combinazioni aperte, in continua evoluzione. Ogni elemento rivela una cura minuziosa: dalla fusione a cera persa alla finitura manuale, fino agli accenti di luce dati da diamanti e gemme.

Riproduzione riservata
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Tag
Chasing Summer Spring/Summer 2026 Nature
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