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Dolce&Gabbana Casa guarda alle stelle con la limited edition Zodiaco

Sarà disponibile per un periodo limitato a partire da ottobre su dolcegabbana.com e nelle boutique Dolce&Gabbana Casa

Dolce&Gabbana Casa guarda alle stelle con la limited edition Zodiaco
08 ottobre 2026 | 14.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Costellazioni e segni zodiacali custodiscono un patrimonio di simboli che attraversa culture e generazioni, intrecciando racconti e curiosità appartenenti all'immaginario collettivo. Da questa fonte d'ispirazione nasce la nuova collezione Zodiaco di Dolce&Gabbana: una limited edition che reinterpreta lo zodiaco, dando vita a oggetti pensati per essere collezionati. Come negli antichi orologi astronomici e nelle meridiane che ancora oggi scandiscono la vita nelle grandi piazze italiane, i dodici segni zodiacali si trasformano in un linguaggio visivo che racconta il legame tra cielo e terra, traducendo l’ordine e l’armonia del cosmo in un equilibrio di forme.

La collezione si sviluppa attraverso un'ampia selezione di creazioni dedicate alla tavola, al décor e ai tessili living. Il blu notte intenso attraversa l'intero progetto come un filo conduttore. Piatti, vassoi, tazze e teiere danno vita a una tavola che diventa luogo d'incontro e condivisione, dove il piacere della convivialità assume un significato ancora più profondo. Lo stesso racconto simbolico anima anche gli oggetti decorativi, dai vasi agli svuotatasche, dalle scatole alle candele, fino ai giochi da tavola. Cuscini e plaid con richiami alle mappe celesti completano la proposta, trasformando ogni occasione in un momento da condividere e celebrare.

Tra le creazioni più rappresentative della collezione, i vasi in vetro di Murano esprimono l’eccellenza del Fatto a Mano che contraddistingue l’universo Dolce&Gabbana. Queste opere esclusive, in serie numerata, reinterpretano il linguaggio dello zodiaco, celebrando il valore della tradizione artigianale italiana e il savoir-faire dei maestri vetrai muranesi. La limited edition Zodiaco sarà disponibile per un periodo limitato a partire da ottobre su dolcegabbana.com e nelle boutique Dolce&Gabbana Casa.

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Zodiaco Limited Edition Dolce&Gabbana Casa Collezione ZodiacodiDolce&Gabbana
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