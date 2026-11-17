La collaborazione triennale è dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico che unisce Italia e Grecia, attraverso iniziative legate all’arte, alle tradizioni e all’eccellenza dell’alto artigianato

Dolce&Gabbana e il Benaki Museum di Atene annunciano una partnership triennale dedicata alla valorizzazione di tale patrimonio storico e artistico. La partnership tra l’istituzione fondata nel 1930 da Antonis Benakis è un progetto che unisce Italia e Grecia nel segno di una comune affinità elettiva verso l’arte, la memoria e le tradizioni che da secoli ne plasmano il carattere.

Le due realtà costruiranno un percorso sinergico di iniziative volte a promuovere la bellezza delle diverse espressioni artistiche, l’eccellenza dell’alto artigianato e il valore unico delle testimonianze culturali. Un viaggio creativo condiviso che affonda le proprie radici nel passato e guarda al futuro con l’obiettivo di preservare, custodire e tramandare un’eredità dal valore inestimabile, parte integrante dell’identità e dell’anima del Mediterraneo.

Il Museo Benaki è una delle istituzioni culturali più articolate e innovative d’Europa e comprende una rete di sette sedi museali, quattro dipartimenti archivistici, una vasta biblioteca e sette laboratori di conservazione ad Atene, oltre alla celebre Patrick and Joan Leigh Fermor House di Kardamyli e all’ultima manifattura di passamaneria ancora attiva nel Paese.