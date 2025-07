Dolce&Gabbana veste il Twiga di Forte dei Marmi

Il beach club Twiga, recentemente acquisito e rinnovato da Lmdv Hospitality, si veste per la prima volta dell’estetica di Dolce&Gabbana grazie al take-over creativo DG Resort. Meta iconica delle vacanze italiane, Forte dei Marmi è il riferimento estivo della Versilia. Natura e design si fondono in una proposta per la bella stagione: la stampa 'Banano' di Dolce&Gabbana, caratterizzata da un’allure tropicale che richiama la vegetazione rigogliosa, riveste l’intera area del beach club.

Per l’occasione, le tonalità del bianco e del verde intenso decorano la zona spiaggia, il ristorante vista mare e il pop-up store Dolce&Gabbana in cui è disponibile una speciale collezione esclusiva di capi e accessori realizzata appositamente per il Twiga. All’interno del beach club, debutta anche Vesta, brand firmato Lmdv Hospitality, che celebra la cucina mediterranea con un tocco contemporaneo. Un viaggio nei sapori, firmato da una squadra di chef. Affacciato sul mare, tra dettagli di design e atmosfera glamour, Vesta si propone come destinazione gastronomica dell’estate, tra gusto, bellezza e lifestyle.