Dsquared2, show kolossal per i 30 anni con Naomi e Brigitte Nielsen

Uno show kolossal, dal sapore cinematografico, con Naomi Campbell e Brigitte Nielsen superstar assolute della passerella. I gemelli Dean e Dan Caten hanno fatto le cose in grande per festeggiare i 30 anni del loro brand Dsquared2, fondato nel 1995, con una sfilata evento andata in scena a Milano negli spazi di via Rubattino trasformati in un esclusivo nightclub. Trent’anni di stile audace e ‘bold’, del resto, dovevano non potevano che riassumersi con la sfilata più spettacolare del marchio. Più che una passerella, lo show è una fusione di moda, musica e cultura pop dedicato alla modella e icona di stile, Julie Enfield.

Lungo la pedana una carrellata di personaggi degni dell’immaginario americano, che strizzano l’occhio alla storia del brand, dai cowboy canadesi alle starlette, dal modello in pattini a rotelle a quelli vestiti come i Kiss (con la vera band Dean e Dean hanno realizzato una collaborazione per questo show) fino alla diva hollywoodiana incarnata dalla super top Isabeli Fontana in caftano con spacco ultra inguinale, e la mannequin vestita di piume e lustini che ricorda Cher. Ad aprire lo show la superstar del rap Doechii, vincitrice di Grammy, che esce da un carro armato pieno di banconote da un dollaro, dando il via a una scaletta ricca di star come Tyson Beckford, Irina Shayk, Amelia Gray, Alex Consani, Alton Mason, Victor Perez, Bach e Nle Choppa.

Alcuni modelli arrivano in auto di lusso e poi sfilano. Da ogni supercar escono personaggi come poliziotti vestiti di pelle, cowboy e cowgirl con jeans-giarrettiera, modelli issati su enormi scarpe platform. Il gran finale è affidato a Naomi Campbell, che emerge da un magazzino targato 'Dsquared2 Bros Co' e calca la passerella in versione ‘dominatrix’ con body di pelle, laccetti, cuissardes altissime e capelli cotonati mentre Brigitte Nielsen, in versione poliziotto, inscena l’arresto dei due stilisti al termine dello show su un’auto della polizia di New York per poi liberarli e dare vita a un afterparty con le performance di Doechii e JT. (di Federica Mochi)