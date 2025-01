East Market: "Nel 2025 puntiamo a Roma, Firenze e Bologna"

Dopo 10 anni di attività, l’evento del vintage scommette sull’espansione fuori Milano. Domenica 19 gennaio in programma il consueto appuntamento in via Mecenate

Con il motto 'Everything Old Is New Again' hanno conquistato Milano, ora pensano ad espandersi anche nelle principali città Italiane. East Market, l’evento del vintage meneghino che l'anno scorso ha spento le prime dieci candeline, guarda al futuro e dopo aver inaugurato il terzo negozio punta ad allargare il proprio network anche fuori dal capoluogo lombardo. “Stiamo lavorando per esportare la nostra expertise in altre città - annuncia all'AdnKronos Linda Ovadia, co-fondatrice e organizzatrice -. Abbiamo attivato dei contatti su Roma, Firenze e Bologna per portare lo spirito del nostro evento anche in altre Regioni. La sfida non è solo logistica e organizzativa, ma anche culturale: se a Milano tutti ormai conoscono la nostra visione, la scommessa sarà trasmettere al nuovo pubblico la passione la consapevolezza del riciclo nel campo del vintage”.

Negli ultimi anni East Market è diventato un vero e proprio network: nel 2018 inaugura East Market Shop in Porta Venezia, sviluppa altri format paralleli come i garage sale Retrograde, Fill Your Bag e East-Mas Shop, diventando un articolato polo del vintage a 360 gradi. Nel 2022 in concomitanza con la 100ma edizione, East Market acquisisce anche lo storico negozio Lo Specchio di Alice in Ticinese, nel 2023 rilancia il sito ufficiale attivando lo shop online, dove è possibile acquistare abbigliamento uomo/donna e oggetti di home decor. Negli anni poi ha sviluppato anche il suo brand Los Angeles Vintage che importa abbigliamento dagli Usa. Quest’anno in concomitanza con il decennale, annuncia anche l’apertura del secondo punto vendita di East Market Shop in Ticinese.

“Il nostro modello di business si è strutturato negli anni - spiega Gianluca Iovine, co-fondatore e organizzatore -. Le nostre tre società lavorano in sinergia per gli eventi, per il settore retail e per la somministrazione di food and beverage. Dal principale evento domenicale ai negozi, fino alla produzione di eventi temporanei come Retrograde, Sneakerness o Skate and Surf Film Festival, la comunicazione è circolare e incentrata sul mondo del vintage”.

Come ogni mese, anche domenica 19 gennaio negli spazi di Via Mecenate, saranno presenti 300 selezionati espositori con la più ampia selezione di abiti e accessori, oggettistica e decorazioni per la casa, proposta da creativi, artisti, e illustratori, si mescola con lo stile industrial, il modernariato, l'antiquariato, le ceramiche, le lampade e i pezzi iconici di design del ‘900. I collezionisti e negozi di vinili, si riuniscono ogni mese nella Vinyl Area. Macchine fotografiche e da scrivere, figurine, ma anche biciclette, videogame, arte sacra, bambole, toys e molto altro per i più curiosi o per i collezionisti più esigenti. Migliaia di oggetti provenienti dal passato e da tutto il mondo, rivivono una seconda o terza vita negli stand degli espositori. Accompagnano il market le aree food & beverage e i dj set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato.