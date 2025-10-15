East Market, nuovo appuntamento domenica 19 ottobre

Nuovo appuntamento con East Market domenica 19 ottobre dalle 10 alle 21. L’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Centinaia di selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d'arredo. Negli oltre 6000 mq dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora. Capi vintage e second-hand dai primi anni del Novecento fino ai 2000, proposti da negozi selezionati e privati collezionisti. Dagli accessori firmati, passando alla più ampia selezione di capi in denim, militare, college, streetwear, da collezione e da tutti i giorni, con una particolare attenzione al custom e all'upcycling. Per tutti i gusti e per tutte le tasche.

La più ampia selezione di oggettistica e decorazioni per la casa, proposta da creativi, artisti, e illustratori, si mescola con lo stile industrial, il modernariato, l'antiquariato, le ceramiche, le lampade e i pezzi iconici di design del ‘900. La scelta qualitativa dei venditori e dei prodotti rende East Market unico nel suo genere. Ad ogni edizione sono sempre disponibili oggetti diversi, eccellenze e curiosità scovate tra artigiani e appassionati del settore. Prodotti originali curati e restaurati per valorizzare l’unicità dell’oggetto, pezzi esclusivi e introvabili sono la cifra distintiva dell’evento, in contrapposizione alla dilagante moda del vintage mordi e fuggi o delle vendite all’ingrosso. Acquisti e divertimento, che guardano però anche all’ambiente. Tra gli espositori presenti questo mese, gli immancabili Vintageafropicks che porterà una vasta selezione di capi tra gli '80 e i '90. Alt Means Old celebre per i piatti da collezione e stoviglie d’altri tempi customizzate con divertenti claim e Spaghettochild, specializzato in streetwear uomo e mondo skateboard.

Spazio alle novità con Bibi Sartoria che propone colorate giacche patchwork sartoriali. Radica made in Italy che con resina, legno e diorami realizza quadri, lampade, orologi e agende fatti a mano. Vecchie vele nautiche diventano borse, borsoni e accessori grazie al lavoro della designer artigiana Paola Spatari. A disposizione del pubblico la nuova area coperta East Market Diner. Uno spazio unico con tavolini e sedie, si trovano bar, caffetteria e bakery sempre aperti per tutta la durata della manifestazione. Nel cortile sono sempre disponibili numerosi truck con un'offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e anche molte proposte per vegani, celiaci e kids. Completano la manifestazione i dj set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato.