circle x black
Cerca nel sito
 

Valanga sulle Piccole Dolomiti, morto uno scialpinista veneziano

L'amico che era con lui è invece rimasto illeso: è stato solo sfiorato dalla slavina

Elisoccorso alpino - Fotogramma
Elisoccorso alpino - Fotogramma
02 gennaio 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno scialpinista veneziano di 50 anni è morto questa mattina dopo essere stato trascinato per diverse decine di metri da una valanga, mentre con un amico stava scendendo il Vajo Gabele, sulle Piccole Dolomiti della zona di Recoaro Terme (Vicenza). Il distacco di neve mista a sassi è avvenuto mentre i due si trovavano nella parte finale della discesa. Il 50enne è stato travolto riportando gravissimi traumi alla testa e all'addome avendo sbattuto più volte sulle rocce affioranti. A dare l’allarme il suo amico, solo sfiorato dalla slavina e rimasto illeso, che lo ha raggiunto ed estratto dalla neve.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno e l'elicottero di Treviso Emergenza. Calati tecnico di elisoccorso ed equipe medica, il medico ha solamente potuto constatarne il decesso. L’amico è stato portato a valle, la salma è stata recuperata e affidata ai carabinieri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Piccole Dolomiti valanga recoaro terme scialpinista
Vedi anche
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza