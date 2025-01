Eco o vintage, torna la pelliccia

Ecologica è preferibile, vintage può essere un’alternativa chic. Odiata dagli ecologisti, amata dalle dive dello star system, la pelliccia torna a fare il buono e il cattivo tempo sulle passerelle, in versione rigorosamente faux. Avvolgenti e over, per l’inverno 2025 le pellicce tornano a essere indossate purché sostenibili e in materiali ecologici oppure, se vere, di seconda mano. Da sempre ritenuto simbolo di un certo status sociale, in alcuni casi persino too much, il capospalla più controverso di sempre è rinato da qualche anno, grazie alla scelta consapevole ed ecologica dei top player del lusso, che lo hanno legato a doppio filo al concetto di sostenibilità e comfort.

Non si contano le griffe che hanno deciso di abbracciare la filosofia fur free, mettendo al bando pelli e peli veri dalle proprie collezioni. Una scelta apprezzata e salutata con successo da Millennials e Gen Z, attenti ad acquisti consapevoli e sostenibili. Ma a giocare un ruolo determinante nel revival della pelliccia sono stati anche i social, TikTok su tutti. E così a consacrare il ritorno di ecofur e pellicce vintage come capo immancabile nel guardaroba ci ha pensato la ‘Mob Wife Aestethic’ letteralmente l’estetica da ‘moglie del boss’ che ha spopolato per tutto il 2024, giocando con lo stile massimalista delle donne dei film e delle serie tv alla Soprano’s.

Sulle passerelle della fall winter 2024-2025 sono le pellicce a fare la parte del leone, declinate in versione lunghissima o midi, con tessuti ‘cocoon’ e morbidi. E contaminando anche orli e bordi di abiti e gonne. Come Prada o Simone Rocha, che decorano gli abiti midi con dettagli di pelliccia. Ma a dare nuova linfa ai capi furry sono anche Giorgio Armani e Stella McCartney, quest'ultima paladina di pellicce ecologiche e sostenibili, come quelle extra long e dalla silhouette extralarge che sfiorano terra. Calde ed elegantissime. Tonalità pastello e forme più audaci contaminano invece i capi di Bevza, Bottega Veneta e Jil Sander.

E se Loewe e Saint Laurent la rendono corta e avvolgente, nelle classiche tonalità calde e più discrete, quelle scultoree di Marni, Alexander McQueen e Alaia effetto orsetto sono pronte ad accontentate le fashionista più incallite grazie alla loro resa scenografica. Da femme fatale quelle di Dolce&Gabbana, indossate con la lingerie a vista, si porta con guanti neri e cerchietto da Vivetta, mentre Missoni pensa al total look e la trasforma in abito avvolgente. Corta o lunga, dai volumi oversize e avvolgente, eco o vintage che sia, caldo e comfort per questo inverno sono assicurati.