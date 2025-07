Emporio Armani riapre a Como

E' stato inaugurato il nuovo Emporio Armani nel cuore di Como, in piazza Duomo, angolo via Plinio. Giorgio Armani conferma così il suo duraturo legame con la città, scegliendo una location d’eccezione, all’interno di un elegante edificio storico policromo, progettato dall’architetto Federico Frigerio e risalente agli anni ’20 del Novecento. Il negozio, gestito dal partner Tessabit, riapre in una cornice di grande valore architettonico ed è caratterizzato da ampie vetrine ad arco e uno stile eclettico che cattura lo sguardo.

Il concept, che si ispira a quello di Emporio Armani in via Manzoni a Milano, è stato studiato in un’ottica di pieno rispetto della struttura originale: colonne corinzie e volte affrescate scandiscono l’intera superficie (250 mq) del piano terra che accoglie le collezioni Emporio Armani uomo e donna, complete di accessori, occhiali, orologi e gioielli. Gli arredi essenziali e modulari - che comprendono tavoli bassi, supporti specchiati, poltrone dalla linea minimal, tappeti chiari e appenderie sospese - creano un equilibrato contrasto.

Il pavimento originale in seminato chiaro e la luce naturale esaltano la sensazione di ampio respiro, freschezza e modernità. L’apertura è stata festeggiata con un cocktail che si è tenuto nello store, seguito da una cena intima a Villa d’Este, al quale hanno partecipato ospiti e clienti tra cui il campione paralimpico di nuoto Simone Barlaam, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, étoile e primo ballerino del Teatro alla Scala, e il conduttore radiofonico e televisivo Gianluca Gazzoli