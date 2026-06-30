Ermanno Scervino consolida crescita, retail e centralità prodotto guidano strategia

In uno scenario internazionale segnato da persistente volatilità geopolitica, il Gruppo Ermanno Scervino consolida il proprio percorso di crescita, confermando integralmente il piano di investimenti e registrando performance in costante progressione. A sostenere l’espansione sono, in particolare, il rafforzamento del canale retail e il crescente peso dei mercati esteri, che confermano la competitività del brand e la forte attrattività del Made in Italy nel segmento globale del lusso.

Il retail si afferma come leva strategica primaria: il Gruppo accelera il piano di aperture in destinazioni ad alta visibilità internazionale – tra cui Saint-Tropez, Rodeo Drive a Los Angeles, Pechino, Capri, Taormina e Praga – con l’obiettivo di presidiare i mercati più dinamici e rafforzare il posizionamento del marchio. Europa e Stati Uniti si confermano in modo netto i mercati più performanti e consolidati per il Gruppo, rappresentando oggi i principali driver di crescita, mentre prosegue con decisione l’accelerazione in Asia, area ad alto potenziale, con un focus strategico su Cina e mercati del Medio Oriente.

Sul fronte dell’innovazione, il Gruppo imprime un’ulteriore accelerazione alla Digital Transformation, attraverso investimenti significativi nella modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche e nell’integrazione omnicanale. In questo contesto, il canale e-commerce continua a registrare una crescita a doppia cifra, sostenuto da una piattaforma digitale sempre più performante e da strategie pienamente integrate con il retail fisico.

I canali digitali e social si configurano come un potente moltiplicatore di visibilità e valore: veri e propri hub strategici in grado di amplificare il posizionamento internazionale del brand, rafforzare il dialogo con il consumatore e generare un ecosistema di contenuti coerente e distintivo. Ne deriva un significativo incremento dell’engagement, della brand awareness e dei tassi di conversione, con una crescente capacità di intercettare nuovi segmenti di clientela globale. Elemento fondante della strategia resta la centralità del prodotto, espressione di eccellenza sartoriale, ricerca continua sui materiali e valorizzazione della più alta manifattura italiana. Un posizionamento che intercetta una clientela evoluta, sempre più orientata verso qualità, autenticità e contenuto stilistico.

Il modello distributivo, che integra boutique dirette, franchising, shop-in-shop nei principali department store e una rete selezionata di multibrand, rappresenta un ulteriore fattore abilitante della crescita. Il piano industriale di medio-lungo termine prevede un rafforzamento ulteriore del retail diretto e della brand equity internazionale, attraverso iniziative strategiche mirate e coerenti con l’identità del marchio.

Il Gruppo conferma così l’obiettivo di accelerare il proprio sviluppo globale, attraverso il rafforzamento del canale retail e le nuove aperture in location strategiche, coniugando heritage artigianale, innovazione digitale e valorizzazione del prodotto, pilastri distintivi di una strategia orientata a una crescita solida e sostenibile nel tempo.