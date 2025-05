Falconeri inaugura nuovo flagship store a Milano

Con l’apertura in Corso Vittorio Emanuele II e una capsule di foulard in seta dedicata alle città italiane, il brand rafforza il legame con il territorio e annuncia nuove tappe a Porto Cervo, Forte dei Marmi e Bari

Falconeri apre le porte del suo nuovo flagship store in Corso Vittorio Emanuele II (8/10), una delle vie più centrali e iconiche di Milano. Un’apertura simbolica e strategica, che segna un nuovo capitolo nel percorso di espansione del brand, da sempre impegnato a valorizzare l’esperienza retail attraverso ambienti che riflettono il suo Dna: estetica contemporanea, calore materico e cura della shopping experience. Lo store, che si estende su oltre 250 metri quadri distribuiti su due livelli, ospita le collezioni uomo e donna in un ambiente che interpreta pienamente l’identità di Falconeri: essenziale ma sofisticata, autentica e ricercata.

Ogni elemento architettonico e di arredo riflette i valori fondanti del brand - amore per i materiali naturali, qualità senza compromessi ed eleganza senza tempo. Il rovere è il protagonista degli interni: attraversa arredi e superfici, unisce armoniosamente i due piani e riveste la scenografica scala centrale. Le linee morbide del design, abbinate a dettagli in cristallo - come il lampadario realizzato su misura - contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e raffinata, ulteriormente valorizzata da una parete di specchi che riflette la luce naturale e amplia visivamente lo spazio. Il flagship milanese si presenta così non solo come punto vendita ma come un’esperienza immersiva nel mondo Falconeri.

L’apertura di Milano rappresenta il primo passo di un più ampio piano di espansione sul territorio nazionale, che porterà Falconeri in alcune delle località più iconiche e amate dell’estate italiana. Tra le prossime tappe, nuove aperture e rilanci a Porto Cervo, Forte dei Marmi e Bari, a conferma dell’impegno del brand nel presidiare i luoghi simbolo dello stile e dello shopping italiani. A rafforzare ulteriormente il legame con il territorio, Falconeri presenta 'Grazie Mille, Italy': una capsule collection di foulard in pura seta, pensata come omaggio all’artigianato e alla bellezza del nostro Paese. Ogni modello, ispirato a una città italiana e arricchito da illustrazioni originali realizzate a mano, è concepito come un autentico pezzo da collezione - un gesto di gratitudine verso i luoghi, le storie e i saperi che continuano a ispirare il marchio. Oggi Falconeri conta 85 boutique in Italia e 106 all’estero. Il marchio è presente online in 24 mercati, tra cui Italia, Regno Unito e Stati Uniti, e guarda con ambizione a nuove opportunità di crescita internazionale, portando nel mondo il meglio del saper fare italiano.