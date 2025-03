Femminile e sicura di sé, è la donna Ermanno Scervino

È un guardaroba pensato per una donna autentica, sicura di sé e consapevole, quello tratteggiato da Ermanno Scervino per l’autunno/inverno 2025. Grossi maglioni fatti a mano diventati shearling e indossati con abiti di chiffon, cappotti-vestaglia di montone sopra sottovesti ricamate e punteggiate di cristalli e cinture ispirate alla corsetteria.una femminilità che va oltre il semplice aspetto estetico. “È una donna sicura, che esibisce qualcosa di estremamente femminile con l’aiuto del maschile - dice lo stilista fiorentino all’AdnKronos - non si tratta di scoprire dei lati che appartengono al maschio ma è una femminilità realizzata con un grande lavoro sul tailoring e sulla corsetteria. Tecnologia e manualità mi hanno aiutato molto”.

Non fa mistero di prediligere tessuti maschili la donna Ermanno Scervino, come gli spigati e i pied-de-poule, usati per scolpire i blazer a clessidra o per sagomare i grandi cappotti sartoriali mentre le cinture ispirate alla corsetteria incorniciano il punto vita con decisione, enfatizzando lunghi abiti tubino in ricamo a ‘punto sollevato’, una nuova tecnica artigianale che ribadisce la vena sperimentale della maison. E tra i capi chiave non può mancare corsetto, rivisitato in versione maglieria o nel classico tessuto maschile.

A fare la parte del leone, come ogni collezione del marchio fiorentino, sono i ricami, che attraversano shearling, camoscio e nappa, in fettuccia di pelle per le giacche e le borse. Lato accessori, i guanti lunghissimi in pelle danno un tocco sofisticato e glamour a ogni look, mentre al collo lunghissimi nastri terminano in fiocchi lungo la schiena. Per la sera tutto luccica e si accende in preziosi abiti sottoveste intervallati in passerella da uscite squisitamente sexy e dall’attitude femme fatale, come le gonna in pelle e in pantaloni a vita alta indossati con la camicia bianca, in un immaginario suggestivo che porta alla mente certe fotografie di Helmut Newton. (di Federica Mochi)