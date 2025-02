Fendi celebra 100 anni: "Omaggio a cinque generazioni di donne"

Parata di supertop in passerella, tra gli ospiti Sarah Jessica Parker. Silvia Venturini Fendi disegna la collezione: "In passerella le mie memorie reali e immaginarie"

Si apre con Dardo e Tazio, i gemelli di sette anni di Delfina Delettrez Fendi e Nico Vascellari, la passerella di Fendi co-ed per il prossimo autunno-inverno, che celebra 100 anni di storia della maison romana. Uno show pensato in grande stile per questo anniversario importante, con i due bambini che aprono un portone di legno per dare il via alla sfilata. Ognuno indossa una replica di un outfit equestre disegnato da Karl Lagerfeld e indossato da Silvia Venturini Fendi nel 1967. Seguiranno 78 uscite, e una standing ovation, mentre nella sala degli spazi in via Solari risuonano estratti di canzoni di Barry White, gli acuti di Ornella Vanoni, Mina, Patty Pravo e Franco Battiato. Tutti brani entrati di diritto negli annali della cultura italiana, proprio come il marchio della doppia F.

“Quando mi è stato proposto di lavorare a questa collezione - rivela nel backstage Silvia Venturini Fendi - mi sono detta ‘da dove comincio? Sono 100 anni’…poi ho pensato che dovessi iniziare da me, dal giorno in cui sono rimasta affascinata e mi sono innamorata di Fendi”. Era il 1976, ricorda Silvia Venturini Fendi, quando capì che lavoro facesse la madre. “Era la prima collezione di Karl Lagerfeld. Lui era affascinato da questa famiglia di donne e decise di far sfilare padre, mamma e bambino. In quel periodo storico si lottava nelle strade e lui sentì la necessità di vestire tutti uguali. Io sfilai sentendo adrenalina pura, dicendo ‘voglio fare questo, non posso fare altro’ e mi sono innamorata”.

Quello è stato il punto di partenza di questa sfilata “dedicata a cinque generazioni di donne che hanno fatto parte di questa bellissima storia” confida emozionata Silvia Venturini Fendi, che festeggia un secolo di storia del brand fondato dai suoi nonni, Edoardo Fendi e Adele Casagrande, nel 1925, davanti a un parterre di star come Sarah Jessica Parker, Bianca Balti, Marco Mengoni, Lazza, Rose Villain e Tony Effe mentre in pedana sfilano le super top, Karen Elson, Adriana Lima, Doutzen Kroes, Saskia De Brauw, Eva Herzigova, e la storica supermodella inglese Penelope Tree, tra le altre.

Anche il set dello show, nei nuovi spazi ripensati in via Solari, ricorda l’atelier romano di via Borgognona, dove le cinque sorelle, Alda, Anna, Carla, Franca e Paola, lavoravano e giocavano. “Fa parte delle mie memorie reali e immaginarie - spiega la stilista - ci andavamo tutte le sere a prendere la mamma quando finiva di lavorare, quando era tardi e l’atelier si riempiva di amici e di progetti. C’erano Pierino Tosi, Federico Fellini e Luchino Visconti. Io guardavo e seguivo. Quel posto di lavoro diventava un luogo di sogni ed emozioni”. Nella stessa location dello show seguirà un party con le performance di Sean Paul e Song Yuqi.

“Volevo ricreare la quintessenza di Fendi, e non è facile, non bastano gli archivi, bisogna andare in profondità. Volevo far sì che le persone sentissero la 'Fendiness', un concetto difficile da spiegare, un’alchimia fatta di piccoli dettagli. È qualcosa che rivedi e dici ‘lo vorrei ancora oggi. Al di là della qualità dei capi, da sempre un’ossessione di Fendi e dei miei nonni, c’è anche un discorso di qualità delle idee”.

Nessun pezzo è identico a quelli di un tempo. “Non volevo passare troppo tempo negli archivi - confida Silvia Venturini Fendi -. Per me Fendi 100 si basa più sui miei ricordi personali- veri o immaginati- di ciò che Fendi era ieri e di ciò che rappresenta oggi”. In passerella lo spirito Fendi è presente già con il primo capo, una pelliccia montone lavorata come se fosse zibellino. Eppure non lo è. “Si tratta di un capolavoro di ingegneria - fa notare la stilista - sembrano pellicce lussuose dalla silhouette severa e controllata poi però diventano dolci e femminili, a corolla. Fendi è leggerezza e movimento. Volevo recuperare i codici della femminilità”.

Non mancano capi di pelle reversibile, con lavorazione pequin, spalle piccole e maniche a mezzaluna. E ancora, la silhouette a clessidra rivive nelle gonne a balza in raso, giacche svasate a ‘corolla’, nel patchwork di pellami in anguilla e lambskin che si trasforma in gonne chevron svasate, e cappotti maschili con orli a taglio vivo che creano un effetto operistico con una cintura martingala nascosta. Attraverso tutta la collezione un crescendo di colori richiamano quelli di Roma al crepuscolo dal verde alloro e verde foresta, grafite, cioccolato e blu petrolio, fino alle fiammeggianti tinte dei suoi tramonti eterni in cannella e terracotta, rosa bubblegum, latticello, scarlatto e rosa polvere.

Focus sugli accessori, come ogni collezione Fendi che si rispetti: un caleidoscopio di colori e decadenza, rivisitando i classici della maison con un tocco retro-futurista. Come la nuova Fendi Giano, una borsa ‘clic-clac’ a forma di luna che ruota da pochette a borsa a spalla. E poi la Spy bag creata nel 2005c che ritorna in versione destrutturata, con un manico attorcigliato in sfumature pastello di montone, unendosi alla Peekaboo e alla Baguette, anche in versioni speciali, come icone perpetue della griffe.

Sotto gli occhi delle sorelle Anna e Paola, presenti stasera, si percepisce nell’aria anche Karl Lagerfeld, che per 50 anni è stato al timone del marchio di proprietà di Lvmh. “Lui non era attaccato a quello che faceva - confessa Silvia Venturini Fendi - detestava ripetersi. La mia attitudine è cercare di fare e mantenere una certa coerenza. Io vado avanti come un piccolo soldatino”. E a chi le domanda se questa collezione disegnata da lei sia il primo passo di una nomina ad interim alla direzione creativa della donna, lei replica: “Non sono io che decido, non dovete chiederlo a me”. (di Federica Mochi)