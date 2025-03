'Forma. Moda, Arte e Creatività', a Roma eventi dedicati a talenti e designer delle Accademie

Mostre, incontri e conversazioni, showcase e performance. Al via a Roma, il 21 e 22 marzo negli spazi della Nuvola di Fuksas, 'Forma. Prospettive di Moda, Arte e Creatività,' appuntamento dedicato ai giovani talenti e designer delle principali Accademie di Moda della città: Ied, Accademia Costume & Moda, Naba, Nuova Accademia di Belle Arti, Accademia del Lusso, Accademia Maiani, Accademia Koefia, l'Istituto Europeo di Design. "Un Festival dedicato alla creatività, ai giovani talenti del design, al futuro della nostra città, nato in sinergia e collaborazione con la Regione Lazio per il rilancio della moda nella Capitale, ma anche per stimolare un costruttivo dialogo con i giovani e per fare sempre più sistema sul territorio", ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aprendo oggi, in Campidoglio, la conferenza stampa di presentazione dell'evento.

"Una manifestazione - ha tenuto a precisare il sindaco - che nasce con l'aiuto delle Accademie per mettere in mostra le potenzialità del nostro patrimonio, per valorizzare un sistema di reti, ma soprattutto 'in dialogo' con i giovani per la loro crescita formativa e professionale". Al tavolo anche Roberta Angelilli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio. "La moda è arte, cultura e creatività, ma anche impresa - ha precisato -. La moda e l'arte rappresentano, in particolare, due pilastri fondamentali del nostro patrimonio culturale e produttivo, capace di evolversi e innovarsi nel rispetto della sostenibilità. Il futuro della moda passa anche attraverso l'uso di materiali green, saperi artigiani e nuove tecnologie in un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione".

"Entro luglio la Regione Lazio presenterà un bando per sostenere i giovani talenti della moda con fondi europei e sostegno dell'imprenditorialità e della formazione, accesso al credito facilitato e sovvenzioni a fondo perduto - ha annunciato Angelilli -. Siamo fortemente impegnati nel sostenere questo settore strategico con il supporto di Lazio Innova e dei suoi Spazi Attivi - ha continuato - per incentivare la ricerca, la formazione e la nascita di nuove professioni capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in continua trasformazione".

"E' la prima volta che tutte le Accademie di Roma si uniscono per promuovere un sistema Roma sulla formazione e sulla moda - ha precisato Alessandro Onorato, assessore alla Moda, Turismo, Sport e Grandi Eventi del Campidoglio -. La nostra città è tornata centrale nel settore del fashion. Tra l'altro le Accademie romane stanno avendo numeri importanti e da record con iscritti in costante crescita. Vogliamo dare ai giovani l'opportunità di esprimere il proprio talento, favorendo al contempo l'interazione con il mondo del lavoro. Sono convinto che 'Forma' possa essere un evento spartiacque - ha sottolineato ancora Onorato - per continuare a lavorare ancora insieme alle Accademie. Roma deve essere la città delle opportunità, la culla dei talenti di oggi, i grandi artisti del domani".

Attesi nei 'talk', tra gli altri, Giancarlo Giammetti, Maria Chiuri, Marco de Vincenzo, Paolo Stella, l'artista Alfredo Pirri, il vicedirettore Intrattenimento Prime Time e responsabile del Festival di Sanremo Claudio Fasulo, il costumista Carlo Poggioli.