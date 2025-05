Gioielli, 'rifiuti' e vecchie tastiere, a Ludovica Cirillo il Green Product Awards

Rifiuti elettronici, auricolari, cavi, vecchie tastiere, per un futuro più responsabile e sostenibile, nelle creazioni della giovane architetto e designer Ludovica Cirillo, vincitrice a Berlino del Green Product Awards, le Olimpiadi del Verde che quest'anno hanno avuto un record di partecipanti, 1500 provenienti da 46 Paesi. Il Green Product Award premia prodotti e concept che si distinguono per design, innovazione e naturalmente per sostenibilità. I vincitori di 11 categorie sono stati selezionati tra 250 prodotti e progetti nominati. Eco-tech bijoux di Ludovica Cirillo è stato premiato nella categoria Fashion.

"Originalità nel concept di upcycling - si legge nella motivazione del Premio- con un grande potenziale di espansione e impatto su larga scala. Gli Eco-tech bijoux sono gioielli realizzati a partire da rifiuti elettronici e trovano nuova vita, trasformandosi da strumenti funzionali in opere d’arte da indossare. Pensati per gli amanti della tecnologia e persone eco-consapevoli, uniscono innovazione e sostenibilità, sfidando la cultura dell’usa e getta e promuovendo un consumo più consapevole. Ogni pezzo ricorda che, in un mondo frenetico, nulla è davvero obsoleto. Tutto può essere reinventato, rinascere ed essere nuovamente apprezzato".