Global Brand Ambassadors di Gucci nella campagna per le feste

A via la nuova campagna Gucci Gift, concepita dal direttore creativo Sabato De Sarno, che si articola in quattro capitoli nel periodo delle festività di fine anno. La campagna è un racconto evocativo che illustra l'idea che i momenti di gioia condivisi con i nostri familiari, che si tratti della nostra famiglia d'origine o quella di cui ci sentiamo parte, diventano ricordi significativi che restano vivi ben oltre il periodo delle feste. L'essere realmente connessi diventa il punto focale, dove lo scambio di doni è reimmaginato come uno scambio di gesti sinceri tra chi dona e chi riceve, da cui scaturisce un legame affettivo che va ben oltre la materia.

Un cast eccezionale di Global Brand Ambassadors Gucci e di amici della Maison dà vita alla campagna, nel corso di capitoli distinti che si susseguono in un crescendo di allegria, ciascuno dei quali sviluppa la propria storia, con un tema e un’estetica distinti ma perfettamente connesso ai capitoli seguenti, uniti dal filo conduttore della campagna: stare insieme e volersi bene.

Immagini espressive riprendono scene colme di calore e di gioia su sfondi diversi, evocando i momenti chiave che precedono le feste, catturando l'essenza delle celebrazioni e mettendo in evidenza i look ready-to-wear tratti dalle collezioni più recenti, completati da accessori iconici, scelti con cura per essere regalati, per le vacanze invernali e per le serate di fine anno.

Il primo capitolo si intitola "Stories from The Savoy". Con l'avvicinarsi della stagione delle feste, un sentimento di aspettativa riempie l'atmosfera e chiama a raccolta amici, familiari, e persino gli animali domestici più amati, che si ritrovano nel grandioso hotel Savoy di Londra, dove la storia di Gucci ebbe inizio.

Molti anni fa, nei corridoi brulicanti di vita di questa destinazione d’élite, il giovane Guccio Gucci, impiegato al Savoy come facchino e lift boy, recepì l'eleganza e la raffinatezza degli ospiti di passaggio, che lo ispirarono. Dall'osservazione dei loro bagagli, realizzati con cura artigianale, Guccio trasse l'idea di lanciare il suo brand, fondato sui viaggi e l'avventura, animato dalle storie che ogni viaggio ci riserva.

"Stories from The Savoy" rievoca questo storico inizio, intrecciando racconti di viaggi passati e presenti. Il periodo delle feste invita a momenti di intimità e la Maison ne celebra lo spirito al Savoy, con le star della campagna in primo piano. Protagoniste di questo capitolo sono Jessica Chastain, con la borsa Gucci Bamboo 1947, e la sua amica di lunga data Danielle Pizzorni, la cui presenza testimonia di un legame radicato in un'amicizia che dura nel tempo. Kendall Jenner attraversa la scena sfoggiando la sua Jackie 1961, mentre Global Brand Ambassador Ni Ni risplende in un outfit scintillante che include la Jackie Notte. Questo capitolo punta i riflettori su alcuni degli stili più iconici della Maison, come le borse Jackie 1961 e Bamboo 1947, il mocassino Horsebit 1953 e gli articoli da viaggio Gucci Valigeria. L'assortimento comprende anche accessori che si rifanno al patrimonio storico della Maison, quali le slingback Gucci Signoria e le sneaker Re-Web, oltre ai gioielli Marina Chain e Gucci Horsebit.

Il viaggio prosegue nel secondo capitolo della campagna Gucci Gift: "To the Mountains". Qui la campagna invita gli spettatori su una cima innevata, al seguito di un gruppo di amici e familiari che si godono una vacanza spensierata. Sul magnifico sfondo di sereni paesaggi montani, un gruppo ben affiatato di amici e familiari si sottrae alla frenesia delle vacanze, immergendosi nell'aria frizzante e tonificante della montagna, e nel calore della compagnia e delle esperienze condivise. Questo capitolo illustra a meraviglia quei momenti preziosi in cui il tempo sembra rallentare e l’essere insieme diventa fondamentale.

In questo magico paesaggio innevato, Kendall Jenner indossa capi outerwear con monogramma GG. Il suo sfavillante completo due pezzi è abbinato alle eleganti borse GG Emblem e GG Marmont. Dal canto suo, il Global Brand Ambassador Jannik Sinner sfoggia un capo in maglia logato, caldo ed elegante, abbinato a una versione color argento metallizzato del classico borsone Gucci. Questo capitolo celebra inoltre momenti di intimità familiare che scaldano il cuore, con Kirsty e Violet Hume, che hanno entrambe sfilato per Gucci, riprese in uno spontaneo quadretto madre e figlia.

La selezione di regali nel capitolo "To the Mountains" include versioni stagionali di classiche borse come la GG Marmont, l'elegante sneaker Gucci Re-Web e un'ampia scelta di capi raffinati da indossare a più strati: soffici piumini, morbida maglieria e look chic per il dopo-sci. A completare l'estetica della stagione fredda, la collezione propone stivali eleganti e caldi accessori in maglia, perfetti per le gite invernali e per regali di stagione ben scelti.

La campagna raggiunge la destinazione più amata del periodo delle vacanze: la propria casa. Ambientato nel calore di interni accoglienti e riunioni festose, il terzo capitolo "Heading Home" cattura la gioia profonda del ritrovarsi con i propri cari in momenti tranquilli e teneri che sottolineano la magia dello stare insieme.

Immagini e filmati hanno per protagonisti autentiche famiglie, tra cui madri e figlie: Tina e Solange Knowles; Duyen, Lauren e Chloé Nguyen, e Mariel, Dree e Langley Fox Hemingway; e la coppia Sylke e Delroy Golding. Le immagini sono pervase da un'intimità e da una naturalezza che riflettono i legami autentici fra i protagonisti.

Questo capitolo presenta gli articoli Gucci Gift più amati, da scintillanti capi ready-to-wear e accessori con monogramma GG, a borse GG Marmont in versione Gucci Rosso Ancora in velluto e metallo argentato, accompagnati da irresistibili portafogli e portachiavi ispirati agli animali domestici, articoli Gucci Décor per la casa, e borse classiche, che mostrano il fascino intramontabile di Gucci per la stagione delle feste.

Il capitolo finale della campagna Gucci Gift, "A Night in Florence", ha luogo a Firenze, città natale di Gucci, culla di arti e tradizioni senza tempo. In mezzo a festeggiamenti notturni, Julia Garner − qui ritratta con il marito, Mark Foster − Dakota Johnson e i Global Brand Ambassador Ni Ni e Xiao Zhan ricreano la magia delle feste di fine anno con una selezione di stili perfetti per le feste e pensati per animare le serate di festa.

Nel bagliore poetico della notte, individui spensierati in abiti scintillanti illuminano la serata, celebrando la bellezza dei legami affettivi e l'aspettativa di nuovi inizi. Firenze, con il suo ricco patrimonio storico e la sua creatività, è la cornice perfetta per momenti destinati a diventare ricordi preziosi.

Articoli di spicco della collezione sono modelli iconici come le borse Jackie Notte, Jackie 1961 e Bamboo 1947, in tonalità metallizzate, Rosso Ancora, e con decorazioni in cristallo, accompagnate da slingback Gucci Signoria e da eleganti gioielli Gucci Horsebit, che alzano il tono di qualsiasi look.