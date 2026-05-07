Il vintage di East Market per la prima volta a Firenze

Per la prima volta in undici anni, lo storico evento del vintage milanese East Market lascia la città alla volta di Firenze ma a settembre l’appuntamento torna a Milano. “Dopo più di dieci anni di attività abbiamo voluto per la prima volta esportare il nostro format fuori Milano - commentano i fondatori di East Market Linda Ovadia e Gianluca Iovine -. Milano resta sempre la nostra base, ma essendo Firenze una città molto ricettiva e affine alla nostra visione, non ci abbiamo messo molto a decidere”. L’appuntamento è in programma il 16 e 17 maggio negli spazi di Motel, il nuovo hub eventi di Manifattura Tabacchi di Firenze. Saranno oltre 100 gli espositori provenienti da tutta Italia, selezionati appositamente per questa prima edizione toscana, con migliaia di oggetti tra abbigliamento vintage, design, dischi in vinile, accessori e articoli da collezione.

“Spostarci in un'altra regione ci ha permesso non solo di portare alcuni dei nostri storici espositori in una nuova piazza, ma anche di coinvolgere realtà del territorio che già ci conoscevano o scoprirne di nuove - aggiungono -. La location Manifattura Tabacchi, poi, si coniuga perfettamente con le nostre esigenze logistiche e con il nostro gusto estetico”. Tra gli espositori presenti, infatti, ci sarà NN 76, brand romano specializzato in abiti da lavoro, folk e militari, con uniformi, giacche mimetiche, completi country western e tute professionali. Il negozio fiorentino Fango Vintage sarà presente con una selezione di capi e accessori sportivi, casual ed eleganti per uomo e donna. Collectible Poster Alessandro Fiore, da Milano, proporrà poster e locandine musicali: pezzi unici dagli Anni ’60 ai ’00 tra design e illustrazione, per rivivere la magia di concerti e tour di artisti internazionali. Pantotti Studio da Lucca, invece, presenterà una linea di abbigliamento per bambini realizzato a mano: abiti e salopette, bluse e camicie, pantaloni e maglieria da 0 ai 12 anni per tutti i gusti.

L’area musica sarà invece curata dal collezionista livornese Fabio Rossi, con una vasta selezione di vinili e cd tra prime stampe e rarità che spaziano dal rock al jazz, dall’elettronica alla musica classica, fino a ska e Hip-Hop. Anche nel capoluogo toscano East Market porterà la sua proposta di food and beverage, ma anche i consueti dj set che accompagnano la manifestazione. Solo per la due giorni, invece, sarà offerto al pubblico un mini-cinema gratuito con proiezioni non-stop di film cult anni ’80 e ’90 dedicati a Winona Ryder ed una rassegna horror tra zombie, incubi e auto impazzite. “Non escludiamo di ripetere questo esperimento a Firenze, come in altre città, oltre al oltre al solito evento di Milano - concludono -. Il prossimo appuntamento è per domenica 20 settembre”.