Irina Shayk protagonista campagna p/e 2026 Ermanno Scervino

Irina Shayk è la protagonista della nuova campagna primavera-estate 20026 di Ermanno Scervino. Un mondo vissuto e intimo affiora dagli scatti a colori della campagna, dove il denim non è più tessuto ma disegno: una stampa indaco, applicata su materiali differenti, che ne riproduce la grana. È una scelta che estende l’effetto tridimensionale della tela ma che ne conserva le tracce d’uso - la patina, la morbidezza, la memoria - trasferendole su superfici trasparenti e preziose.

Nelle immagini in bianco e nero, il maschile su Irina introduce una disinvoltura disciplinata: l’abito portato con la cravatta, i tagli sartoriali, il pigiama da uomo reinterpretato con rigore ma allo stesso tempo con naturalezza. La collezione primavera/estate 2026 di Ermanno Scervino immagina una pluralità di figure femminili, mobili e luminose espressione di molteplici stati d’animo. Le superfici dei tessuti si svuotano e si stratificano, tra trasparenze, intarsi e geometrie che richiamano maioliche e architetture solari. Un equilibrio misurato tra artigianalità, sperimentazione e un’idea di eleganza vissuta che raccontano la bellezza femminile esaltata dalle creazioni della maison toscana.