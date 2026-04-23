Lvmh, tornano a ottobre le Journées Particulières

Lvmh annuncia il ritorno delle sue iconiche Journées Particulières, che si svolgeranno dal 16 al 18 ottobre prossimo in tutto il mondo, con la sesta edizione intitolata 'When Dreams take root'. Fin dalla loro creazione nel 2011, queste giornate di apertura straordinaria offrono al pubblico un’opportunità unica per scoprire il dietro le quinte delle maison del Gruppo e incontrare i talenti il cui savoir-faire eccezionale e diversificato è all’origine delle creazioni delle maison, dando forma a prodotti ed esperienze della più alta qualità.Presentata in occasione dell’assemblea generale del Gruppo, questa nuova edizione incarna la visione di Lvmh.

"Siamo e resteremo profondamente fedeli alla nostra storia – quella di un gruppo familiare orgoglioso del proprio savoir-faire artigianale e fermamente orientato al futuro. È in questo spirito di apertura e trasmissione che prende vita questo evento eccezionale, senza eguali nel mondo" ha detto Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di Lvmh. Antoine Arnault, direttore Immagine & Ambiente di Lvmh e ideatore del progetto, ha aggiunto: "Con 'When Dreams take root' affermiamo che il nostro savoir-faire affonda le sue radici in luoghi, culture e gesti che definiscono la qualità eccezionale dei nostri prodotti. Le Journées Particulières sono un invito a incontrare le donne e gli uomini che, in tutto il mondo, danno vita ogni giorno all’eccellenza delle nostre maison".

Nel corso dei tre giorni, luoghi generalmente chiusi al pubblico, in Francia e all’estero, apriranno le loro porte per svelare la ricchezza del loro patrimonio e la diversità dei saperi e delle professioni che trasformano le materie prime in prodotti ed esperienze d’eccezione. Veri ambasciatori di questo patrimonio vivente, artigiani, creatori ed esperti delle Maison accoglieranno i visitatori per condividere la loro passione e mostrare i loro gesti, fonte inesauribile di qualità e orgoglio. Sarà anche un’occasione per valorizzare la vitalità di solide radici locali, generatrici di occupazione.

I visitatori avranno accesso a una selezione di luoghi emblematici, atelier, manifatture, cantine e dimore storiche che riflettono le radici territoriali delle Maison del Gruppo. Attraverso queste aperture straordinarie, le Journées Particulières offrono una lettura viva del patrimonio Lvmh, dove storia, creazione e trasmissione si intrecciano, rivelando in ogni fase l’attenzione riservata alla qualità dei materiali, dei gesti e delle finiture. I visitatori potranno dialogare con artigiani e team, scoprire mestieri talvolta poco conosciuti e apprezzare la precisione dei gesti e l’esigenza delle tecniche che si celano dietro ogni creazione.

Questa sesta edizione esplorerà l’incontro tra patrimonio naturale (terroir, materiali, paesaggi), patrimonio culturale (storia, tradizione, luoghi emblematici) e patrimonio umano incarnato dai mestieri e dai gesti. Le Journées Particulières mostreranno come la qualità si costruisca e si affini nel tempo – dalla terra alla mano, dal gesto all’emozione – e come i sogni prendano forma con un’autenticità senza pari. Ulteriori informazioni sul programma, sulle maison partecipanti e sulle modalità di iscrizione saranno comunicate successivamente.