Micaela Calabresi Marconi: "Valentino adorava i suoi amici, amava renderli partecipi della sua vita"

"Per lui la bellezza non era un concetto frivolo. Amava le donne e voleva renderle belle, migliori, femminili e per questo tutte volevano vestire Valentino. Un maestro amato, amatissimo. L'italian dream. Come lui nessun altro"

Micaela Calabresi Marconi in abito Valentino
23 gennaio 2026 | 15.41
Redazione Adnkronos
"Un uomo generoso, intelligente, coltissimo, con uno spiccato sense of humour, adorava la vita e amava condividerla con le persone a cui teneva. Amicizie che aveva coltivato negli anni, una sorta di famiglia allargata e partecipata. Quanti viaggi insieme, quante risate con Valentino, 'l'italian dream'. Come lui nessun altro". Con queste parole Micaela Calabresi Marconi, creative director per grandi aziende, ricorda con l'Adnkronos l'amico di una vita, Valentino, nel giorno dei funerali del grande couturier scomparso lunedì scorso a 93 anni.

"Per lui la bellezza non era un concetto frivolo - aggiunge - Amava le donne e voleva renderle belle, migliori, femminili e per questo tutte volevano 'vestire' Valentino. Un maestro amato, amatissimo - prosegue Micaela Calabresi Marconi - anche da tutte quelle persone che lavoravano con lui, dal comandante della sua barca, ai 'butler' che si occupavano delle sue case, da Parigi a New York, registi occulti, ma indispensabili per curare anche l'organizzazione dei pranzi, degli incontri, dei vari eventi. Tutto doveva essere inappuntabile, sfiorare la perfezione, dalle tovaglie ricamate, ai tovaglioli con le iniziali over size, come si usava nell'800, al cibo, ai fiori, fino alle ceramiche, ai servizi di piatti, alle collezioni di quadri museali".

"Per non dimenticare i suoi giardini, nel castello di Wideville, alle porte di Parigi - prosegue - Valentino era uno straordinario padrone di casa, un affabulatore che amava guidarti alla scoperta delle sue passioni, non solo abiti e creazioni". Affinità elettive tra Micaela Calabresi Marconi, Valentino e Giancarlo Giammetti, da oltre 30 anni. "Impossibile dimenticare le nostre nuotate al largo, le lunghe sciate in montagna a Gastaad. Amante della natura, Valentino fino a pochi anni fa - confessa all'Adnkronos - andava fortissimo, sciava come un ragazzino. Tra di noi c'era una frequentazione assidua, ci volevano bene - conclude - E l'amicizia continuerà, non si esaudirà con la scomparsa di Valentino.".

