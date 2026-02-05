Milano Fashion Week al via con i grandi debutti di Demna, Chiuri e Rogge

Se è vero che i numeri contano, allora basta guardare a quelli 'monstre' della prossima Milano Fashion Week per rendersi conto che poche settimane della moda vantano la stessa potenza di fuoco di quella milanese: 161 appuntamenti totali, 54 sfilate fisiche e 8 digitali, 72 presentazioni di cui 5 presentazioni su appuntamento e 27 eventi. "Nessuna al mondo ha questo calendario" assicura fiero il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carla Capasa. E come dargli torto. La prossima edizione della kermesse dedicata alle collezioni femminili per l'autunno-inverno 2026/27, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo prossimi, vedrà tre grandi debutti e una carrellata di nomi che tornano ad arricchire la rassegna. Questa edizione segnerà il debutto di nuovi direttori creativi: Maria Grazia Chiuri per Fendi e Meryll Rogge per Marni. Inoltre, ci sarà la prima sfilata di Demna Gvasalia per Gucci, dopo la prima collezione 'La Famiglia' presentata con un film nel settembre scorso.

Saranno presenti per la prima volta nel calendario ufficiale delle sfilate Women’s collection i brand: Casa Preti, Florania, Max Zara Sterck, Simon Cracker, Tell The Truth e Venerdì Pomeriggio. Per la prima volta nel calendario delle sfilate digitali: Edis Pala, I am Isigo, Ivan Delogu Senes e Uni Form. Ritornano in calendario sfilate: Act N°1, Fila e Gcds. Per la prima volta nel calendario presentazioni i brand: Afraa, Alice Yu, Avavav, Les Filles D’Eva, Mafi Mafi, Marea, Saelf, Sara Behbud. Emporio Armani presenterà inoltre per la prima volta la collezione donna-uomo, sotto la direzione creativa di Silvana Armani e Leo Dell’Orco. Gcds festeggerà poi quest’anno il decimo anniversario con una festa venerdì 27 febbraio dopo la sfilata. Lo stesso giorno Gucci organizzerà un evento privato. Ann Demeulemeester sarà invece presente per la prima volta in calendario con un evento.

"Alla crisi dei brand noi abbiamo risposto con un momento di grande fermento e creatività - afferma Capasa - raccontiamo grande un rinnovamento creativo con questa Fashion week, che conferma il ruolo centrale di Milano come piattaforma mondiale. Milano è davvero The place to be". Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "con l'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina inizia un periodo vivace e speciale per la città. Febbraio è il mese della fashion week e anche quest’anno la moda è tra i driver turistici e uno dei business di maggiore attrattiva per la città". Quest’anno, fa notare il primo cittadino, "la collocazione del calendario è ancora più interessante perché cade tra la fine elle Olimpiadi e l'apertura delle Paralimpiadi e capitalizzeremo questa vicinanza temporale grazie a dialogo e sinergie".

Il 24 febbraio inaugurerà anche il progetto 'Next On Air : A brand selection curated by Rinascente and Cnmi', nato dalla collaborazione tra Cnmi e Rinascente Milano Piazza Duomo. Il progetto vedrà 11 brand della nuova generazione esposti presso l’Air Snake Space fino al 9 marzo 2026. Martedì 24 febbraio alle 13 inaugurerà il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, che si terrà per questa edizione presso Palazzo Morando. I progetti presentati saranno 'Future Threads: Italy’s New Wave' e 'New Gen, New Ethos', curati da Sara Sozzani Maino, Cnmi International New Talent and Brands Ambassador. Martedì 24 febbraio si terrà presso Fondazione Sozzani la presentazione del documentario 'Paving The Way - Franca’s Legacy'. Questo tributo segue le 'geografie' creative tracciate da Franca Sozzani, raccontando come una direttrice unica nel suo genere sia diventata una mentore duratura per designer e creatori d’immagini in tutto il mondo. Da mercoledì 25 a venerdì 27 febbraio si terranno presso Fondazione Sozzani una serie di proiezioni aperte al pubblico su prenotazione, tra cui 'Paving The Way – Franca’s Legacy', direzione creativa di Sara Sozzani Maino, e “Chaos and Creation” di Francesco Carrozzini.

Mercoledì 25 febbraio Afro Fashion Association presenterà la seconda edizione di 'Communities at Work', che torna con un format rinnovato e ancora più dinamico, pensato per stimolare l’incontro tra nuove generazioni di talenti e figure chiave dell’industria creativa. L’appuntamento nasce come un ambiente di dialogo, scambio e co-creazione, con l’obiettivo di facilitare connessioni significative, ampliare le possibilità di accesso al settore e trasformare le relazioni professionali in occasioni concrete di crescita. Un momento collettivo che mira a consolidare le community e a contribuire in modo attivo all’evoluzione della creatività e dell’innovazione culturale. Durante questa Milano Fashion Week Camera Moda Fashion Trust collaborerà con The Core, che il 25 e il 28 febbraio, ospiterà nella propria lounge le presentazioni di Moja Rowa e Saman Loira, finalisti dell’iniziativa Grant 2025. L’obiettivo dell’iniziativa è di sostenere la nuova generazione di creativi del Made in Italy.

A seguito del rinnovo della collaborazione con il Seoul Metropolitan Government, avviata nel 2024, si terrà la terza edizione del progetto collettivo Voices of Seoul. Il 26 febbraio verrà presentato il progetto, intitolato per questa edizione Soul Threads: Voices of Seoul e curato dal direttore creativo Seung Ik Lee (Rick Lee), Global Creative Director of Seoul Fashion Week, vedrà il coinvolgimento dei brand Amomento, Besfxxk, Daily Mirror, Jaden Cho e Kimhekim. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere i brand coinvolti e di offrire loro l’opportunità di valutare il potenziale del mercato italiano. A questo scopo, è stata coinvolta per la prima volta la boutique Antonioli, che permetterà ai brand di presentare le collezioni FW 26/27 all’interno di un pop-up dedicato e di vendere le collezioni SS 26. La Milano Fashion Week sarà promossa anche per questa edizione attraverso una campagna di comunicazione volta alla promozione della settimana e rappresenta il capitolo conclusivo di una collaborazione con Milano & Partners avviata a giugno 2025 in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Inserita nel programma dell’Olimpiade Culturale, l’iniziativa rafforza il ruolo di Milano come piattaforma internazionale di creatività, sport e cultura. La campagna è stata scattata dal fotografo Filippo Tarentini, con lo styling di Sofia Brini e il supporto di Stilema Studio per il set design. Anche per questa edizione sono stati coinvolti brand della nuova generazione. I Giochi Olimpici invernali sono protagonisti delle immagini attraverso diversi riferimenti e sono stati usati oggetti provenienti dalla collezione d’archivio conservata presso il Museo Olimpico di Losanna.

Tra le iniziative a supporto della nuova generazione di designer, Camera Moda Fashion Trust, organizzazione no-profit fondata da Cnmi, lancerà nei prossimi giorni sul proprio sito web il bando per la sesta edizione del Camera Moda Fashion Trust Grant a cui è possibile candidarsi fino al 10 aprile. L'assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, ricorda infine i dati realizzati dal centro studi di Confcommercio che stimano che l'evento olimpico dovrebbe portare in città circa 320 milioni di indotto mentre la settimana della moda vale circa 200 milioni di indotto. "Numeri importanti e significativi - osserva - con una ricaduta che va considerata non tanto nel momento olimpico ma nei prossimi 18/36 mesi come volano importantissimo per il territorio".

Anche per questa edizione tutte le sfilate previste in calendario potranno essere seguite su milanofashionweek. cameramoda.it, la piattaforma lanciata in occasione delle fashion week digitali e che è oggi punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti gli appassionati. La Milano Fashion Week vanta il supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia Ice e del Comune di Milano.