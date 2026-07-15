Moda, dal 1° settembre Tancredi Vitale sarà vicepresidente Gucci Racing

Dal 1° settembre Trancredi Vitale sarà il nuovo vicepreseidente di Gucci Racing. Affiancherà Giovanni Perosino, che continuerà a guidare questa iniziativa strategica come senior vice presidentGucci Racing, mantenendo al contempo le proprie responsabilità di svp Marketing.

Vitale entra in Gucci dopo aver ricoperto il ruolo di managing director nel Venezia Football Club. Nel corso della sua carriera ha assunto ruoli di leadership presso alcuni dei più prestigiosi brand sportivi a livello mondiale, tra cui Kappa, Adidas Y-3 con Yohji Yamamoto, Nike e Jordan. Durante i suoi oltre tredici anni presso l’headquarter di Nike a Portland, ha ricoperto diversi incarichi di crescente responsabilità all’interno dell’organizzazione.

Gucci Racing rappresenta una nuova piattaforma di business ed esperienziale al crocevia tra lusso, sport e cultura e riflette l’ambizione di Gucci di coinvolgere nuovi pubblici, rafforzare la propria rilevanza globale ed esplorare nuove forme di espressione per il brand. Oltre alla Formula 1, Gucci Racing si configura come una piattaforma destinata a estendersi a diversi territori sportivi, tra cui il tennis, gli sport invernali, l’equitazione e altri, creando nuove opportunità per rafforzare il coinvolgimento dei clienti, elevare l’esperienza loro offerta e sostenere la crescita del business.

L’esperienza internazionale di Vitale, la sua visione strategica e la profonda conoscenza dell’industria sportiva saranno fondamentali per lo sviluppo di questa nuova area di business e per valorizzare appieno il potenziale di Gucci Racing come piattaforma globale.