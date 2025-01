Moorer tra funzionalità e trasversalità stagionale

Focus sul capospalla, affiancato da proposte total look, in un mix di eleganza e praticità

MooRER presenta la collezione uomo fall winter 25-26, un vero e proprio racconto di stile e innovazione che si muove attraverso sfumature tonali e accostamenti ricercati che fondono armoniosamente un’estetica ricercata ad una pragmaticità funzionale. Un’espressione di stile urbano raffinato, dove il capospalla, affiancato da proposte total look, rappresenta un mix perfetto di eleganza e praticità. Ogni capo è pensato per rispondere alle esigenze dell’uomo moderno, combinando un design innovativo e contemporaneo con il know-how italiano, creando così un guardaroba che è al contempo essenziale e distintivo, capace di coniugare qualità, dettagli impeccabili e versatilità.

La palette cromatica, ispirata alle tonalità fondamentali del guardaroba maschile –nero, grigio, blu e marrone intenso – è arricchita da accenti stagionali che aggiungono profondità e freschezza. Il blu, il navy, il denim ed il grigio asfalto sono illuminati da tocchi di celeste, sabbia e bianco, mentre le sfumature calde di cammello e mattone riscaldano i toni profondi di nero, lavagna e testa di moro. Non mancano abbinamenti romanticamente nostalgici che vedono miscelati il taupe, il sabbia, il nebbia e il tortora, con tocchi inaspettati di verde salvia e indaco che creano contrasti moderni e inaspettati. I toni del malachite, infine, si fondono con i grigi - charcoal, grafite e ghiaccio - sfumandosi fino a scomparire nel bianco più puro.

La collezione evolve con capispalla dalle diverse pesantezze e imbottiture, proponendo nuovi capi componibili e fit aggiornati. Tessuti performanti, nuove accoppiature, strutture e touch tessili innovativi si alternano a materiali lanieri dalle grafiche british rivisitate. Nel leatherwear invece, montoni e pelli vengono lavorate e trattate per ottenere superfici morbide e clean, esaltando così la qualità e la bellezza delle materie prime. Il total look diventa sempre più protagonista, esprimendo appieno la completezza e la personalità del brand e delle sue proposte: nuove combinazioni tra giacche-camicie e pantaloni leisure introducono lo sport-suit in flanella, jersey caldo e lane power stretch, mentre overshirt e maglieria alternano fantasie, colori, finezze e lavorazioni adatte a vestire l’intera stagionalità. La collezione è progettata per rappresentare lo stile dinamico e ricercato di Moorer, tra funzionalità, trasversalità stagionale e carattere, gli ingredienti di questa collezione.