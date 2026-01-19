circle x black
Cerca nel sito
 

Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: l'altra metà dello stilista

L’imprenditore al fianco dello stilista per più di 50 anni

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti - Ipa
Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti - Ipa
19 gennaio 2026 | 19.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Se è vero che dietro un grande uomo c’è spesso un grande partner di vita, la storia di Valentino Garavani non fa eccezione. Ed è nella Città Eterna che il destino dello stilista si intreccia a quello di Giancarlo Giammetti, giovane romano, figlio della borghesia capitolina, diviso tra studi di architettura mai davvero amati e le giornate leggere di via Veneto, nel pieno della Dolce Vita. L’incontro avviene alla fine di luglio del 1960, al Café de Paris. Valentino lo racconterà anni dopo con naturalezza: una sera come tante, nessun tavolo libero e sguardi incrociati. Pochi giorni più tardi i due si ritrovano a Capri. Da lì inizia una vita condivisa, sul piano sentimentale e su quello professionale, destinata a durare decenni e a segnare la storia della moda italiana.

Come Yves Saint Laurent ebbe in Pierre Bergé il suo alter ego, Valentino non sarebbe diventato Valentino senza Giancarlo Giammetti. Se Garavani incarnava l’estro, la visione, l’emotività quasi febbrile della creazione, Giammetti ne è stato il contrappunto razionale: un lucido stratega, capace di trasformare un talento purissimo in una maison internazionale e strutturata. Non solo compagno di vita, ma architetto silenzioso di un impero. Giancarlo è stato l’altra metà di Valentino.

Giammetti ha sempre saputo leggere e contenere l’animo effervescente del creativo, proteggendolo senza ingabbiarlo, anzi, amplificandone i punti di forza. Lo capiva e lo completava. “Stare con Valentino? Un miracolo” raccontò in un’intervista al ‘Corriere della sera’ qualche anno fa. Il loro rapporto durato oltre 50 anni era fatto di un raro equilibrio, nel quale l’amore non è mai stato separato dal lavoro. Insieme hanno vestito le donne più belle del mondo. Diana Vreeland, storica direttrice di ‘Vogue Us’ li aveva ribattezzati “The Boys”.

La loro è stata una storia di moda, certo, ma prima ancora una storia di alleanza. Due personalità diverse, unite dalla stessa idea di bellezza e ambizione. Per stare con Valentino “devo avere molta pazienza” ha sempre detto Giammetti. Liti e sfuriate erano all’ordine del giorno con tanto di piatti volati in casa ma poi tutto tornava subito alla normalità.

Di certo c’è che insieme hanno costruito un linguaggio estetico riconoscibile e un modello imprenditoriale duraturo, dimostrando che dietro una grande visione, spesso è necessario ci sia qualcuno che sappia metterla in pratica. (di Federica Mochi)

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Valentino Giancarlo Giammetti morto valentino valentino stilista valentino garavani è morto valentino
Vedi anche
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza