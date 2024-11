Moschino, torna il panettone con Pasticceria Martesana

La liaison tra l’alta pasticceria della storica insegna milanese Martesana e la creatività della maison Moschino prosegue anche per il Natale 2024 con una speciale collaborazione che celebra il tipico lievitato natalizio milanese rivisitato in chiave couture attraverso due imperdibili proposte limited edition ispirate all’arte manifatturiera italiana, per stupire e per festeggiare il Natale in grande stile. Grande novità di quest’anno è il Panettone 'Collezione 0', un capolavoro della tradizione artigiana milanese frutto di una ricerca tra le migliori materie prime, di una preparazione a regola d’arte e dell’aggiunta di creatività ai massimi livelli. La ricetta di questo panettone, realizzata con lievito madre, burro, uova, zucchero e farina macinata a pietra, resta fedele al disciplinare milanese regolato da decreto ministeriale del governo italiano che ne approva l’autenticità storica.

L’incontro tra arance candite siciliane, cedro di Calabria, uvetta australiana e vaniglia del Madagascar lavorata in purezza dà vita a un tripudio di eccellenze distribuite armoniosamente nell’impasto. Una dolce e sublime creazione contenuta all’interno di un prezioso scrigno di latta progettato dal direttore creativo di Moschino, Adrian Appiolaza, per celebrare il suo debutto alla guida della maison milanese. 'Collezione 0' è il nome della sfilata, che racchiude i simboli iconici che hanno segnato la storia del brand Moschino e che vengono trasportati graficamente sulla confezione di questo panettone: il cielo azzurro cosparso di soffici nuvole, la scacchiera bianca e nera sul fondo della scatola e la corona di alloro unita da un fiocco rosso sul coperchio. Custodito in una shopper festiva dedicata, rosso fiammante con il logo nero, il panettone 'Collezione 0' sarà disponibile, oltre che nel canonico formato da 1 kg, nella mini size da 100g, ideale per diventare un vero oggetto da collezione.

Accanto a esso, dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Panettone d’Oro, un panettone tradizionale Martesana dall'inedita veste interamente d'oro, creato dalle sapienti mani del maestro Vincenzo Santoro ispirate e guidate dalla creatività della casa di moda fondata a Milano nel 1983. Una luccicante glassa al cioccolato Gold, nocciole Igp Piemonte e granella di nocciole, avvolge l’iconico lievitato dell’alta pasticceria di quartiere per dare vita ad una dolce creazione senza precedenti che a prima vista sembra assomigliare a un gioiello e che viene custodita all’interno di una preziosa maxi-cappelliera da collezione nera con il logo Moschino in scintillante oro ripetuto all’infinito sui lati e il logo Martesana sul coperchio. Quest’anno il Panettone d’Oro sarà corredato da una shopper dedicata, nera con il logo dorato.

Il Panettone d’Oro Moschino per Martesana ha l'anima di uno dei panettoni classici più ricercati in Lombardia – dall’impasto lavorato 48 ore e preparato con uno dei lieviti madre più antichi di tutta Milano, arancia italiana candita in due varianti, uvetta golden e vaniglia Tahiti. Trait d’union di questa eccezionale sinergia, la condivisione di valori comuni a entrambi i brand: italianità, ricerca, qualità e cura dei dettagli, uniti ad amore, creatività e libertà. Tutto ciò ha dato vita a un prodotto unico che gode del favore di un pubblico attento alla qualità che gli ha tributato un così grande successo da spingere Martesana e Moschino a replicare con maggior enfasi il progetto.

Per quanto concerne la distribuzione, Panettone d’Oro e 'Collezione 0' saranno in vendita presso tutte le pasticcerie Martesana a Milano e Como, gli store Eataly Milano Smeraldo e Torino Lingotto e i punti vendita Rinascente a Milano, Monza, Roma e Firenze a partire dall’11 novembre. I consumatori europei li troveranno presso Eataly Londra e Eataly Monaco, mentre in Asia presso alcuni selezionati shop in Thailandia, Singapore e Hong Kong. L’acquisto sarà possibile anche sui siti Moschino.com e Martesanamilano.com (con possibilità di spedizione in Italia, Francia, Spagna e Germania). Le consegne verranno effettuate a partire dal primo dicembre.