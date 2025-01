Natalia Vodianova protagonista della nuova campagna di Ermanno Scervino

La modella immortalata in scatti che evocano l'estetica del cinema anni Settanta alla Bertolucci

Natalia Vodianova è il nuovo volto di Ermanno Scervino. La modella è la protagonista della campagna primavera - estate 2025 del marchio fiorentino, che esplora una femminilità che si muove tra pubblico e privato, tra consapevolezza e vulnerabilità. Le immagini evocano l’estetica del cinema anni ’70, come quello di Bertolucci mentre la scelta della camera d’albergo come sfondo diventa simbolica: luogo di transito che si trasforma in rifugio, dove l’intimità si fonde con l’idea di viaggio e scoperta. I capi della collezione si intrecciano con questo racconto, esaltando una sensualità mai ostentata.

La camicia di cotone couture ispirata al bustino guêpière reinterpreta un’idea di femminilità che unisce struttura e leggerezza. Il reggiseno in mussola e valenciennes aggiunge una nota di delicata ribellione, giocando con i codici della lingerie e portandoli alla luce del giorno. Ogni elemento, dai motivi floreali della giacca in tessuto dévoré, che sembrano di denim vissuto, alla texture trompe - l'oeil del giaccone in scuba stampato, racconta la ricerca sartoriale e la sperimentazione su materiali che supe rano il semplice concetto di abbigliamento. Natalia Vodianova torna così a interpretare la donna di Ermanno Scervino, incarnando l’equilibrio perfetto tra controllo e abbandono.