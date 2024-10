Philipp Plein lancia a Cannes nuova fragranza 'No Limits Platinum'

In occasione della fiera Tfwa lo stilista presenta nella sua villa tre linee del brand: "Sugli occhiali lavoriamo per prezzi democratici"

Una nuova fragranza maschile, occhiali da sole e gli orologi Crypto King. Philipp Plein presenta tre linee iconiche del suo brand invitando gli ospiti nella sua casa privata, ‘La Jungle du Roi’, a Cannes, per una serata black tie. L’occasione è la Tfwa, la manifestazione dedicata all’industria del settore duty free e del travel retail che si svolge in questi giorni sulla Croisette. Reduce dell’inaugurazione milanese del suo The Plein Hotel, il vulcanico stilista tedesco guida la stampa nella sua villa neoclassica francese tra fiori, grandi lampadari chandelier, opere d'arte, e auto costose, per illustrare i nuovi prodotti.

“Tutto il mondo è a Cannes per la fiera che si tiene ogni anno - dice Plein - vengono qui per guardare le novità della travel retail distribution e noi ormai da anni organizziamo questo evento”. Stavolta, la new entry principale riguarda una nuova fragranza maschile, in uscita a ottobre: la Platinum edition di ‘No Limits’, l’ormai iconica boccetta a forma di carta di credito lanciata qualche anno fa nelle versioni ‘Black’ e ‘Gold’. “Quando hai una carta di credito cosa desideri? Che abbia un plafond no limits - ironizza lo stilista -. E se sei una donna vuoi essere fatale. Per questo in collezione abbiamo ‘Plein Fatale’, con la boccetta a forma di champagne, disponibile anche in versione rosé, più fruttata. ‘The Skull perfume’, invece, è un pezzo da collezione, un vero oggetto d’arte, disponibile a circa 360 euro”.

Per realizzare il nuovo profumo, Plein ha ingaggiato ancora una volta il maestro profumiere Alberto Morillas, noto per aver creato una serie di essenze che hanno fatto la storia della profumeria. “Ricordo che da piccolo non potevo permettermi capi costosi degli stilisti. Indossavo Armani e Calvin Klein e poi conservavo le boccette - spiega lo stilista -. Così ho chiamato Morillas, un amico e naso leggendario della profumeria, che ha realizzato successi come CK One, la prima fragranza unisex, e anche il profumo preferito di mia madre Opium di Yves Saint Laurent, Armani Acqua di Giò e altre fragranze famose”.

‘No Limits Platinum’, “è la fragranza più commerciale in termini di jus, dolce e molto fresca” assicura Plein spruzzando entusiasta il nuovo profumo sulle mouillettes a forma di dollaro che distribuisce agli ospiti. La nuova fragranza è un’eau de parfum aromatica fougère che si sviluppa con note fresche di mandarino, calone e aldeidi. A spiccare è una salvia potente, quasi animalesca, e pino argentato, mentre tra le note calde figurano muschio, ambrox e patchouli. “È la fragranza dell'uomo che ha tutto e vuole superare i propri limiti - evidenzia Morillas -. La combinazione di materiali nobili con legni e muschi intensi crea un'alchimia irresistibile e un'energia incontrollabile. È il profumo della mascolinità, della fiducia e dell'adrenalina".

In mostra a Cannes anche gli occhiali da sole realizzati in collaborazione con il gruppo De Rigo. “È una compagnia fantastica, che realizza occhiali di alta qualità - dice Plein -. Stiamo lavorando sulla fascia di prezzo per abbassarla a 250/260 euro. Sono occhiali molto decorati, sembrano quasi gioielli di alta qualità, e stanno avendo un grande successo ma credo che con prezzi più bassi potremmo far diventare più ampia la nostra distribuzione. Speriamo per il prossimo anno di avere prezzi più democratici”.

Sotto le palme della scintillante villa sulle colline di Cannes in vetrina non manca il mondo dei luxury watches. Per Plein il viaggio è iniziato due anni fa con la collezione Swiss Made presentata durante Watches and Wonders a Ginevra e il successo è stato immediato. I modelli Crypto King Flying Tourbillon e il Crypto King Hexagon, realizzati nel cuore della Svizzera, sono stati invece svelati a Milano nell’aprile scorso durante la Design Week. (di Federica Mochi)