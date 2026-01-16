Retori apre le porte del suo Salotto nel cuore del Quadrilatero

Retori apre le porte di Salotto Retori nel cuore del Quadrilatero della Moda a Milano, il primo flagship store globale del brand pensato come luogo di cultura e celebrazione dell’arte, della connessione e della creatività. Intimo, curato ed esperienziale, Salotto Retori rappresenta una nuova visione di lusso contemporaneo, fondata sulla connessione umana e sulla trasformazione interiore, spazio nel quale i Chapters narrativi del brand prendono vita, l’arte parla il linguaggio universale delle emozioni e il tempo sembra sospeso. Situato in via della Spiga 48, lo store di 400 mq e distribuito su due livelli incarna il manifesto e la filosofia di Retori, secondo cui la moda è un talismano che accompagna il cammino di vita.

“Il Salotto è stato immaginato come luogo di dialogo vivente - afferma Salma Rachid, fondatrice e direttrice creativa di Retori -. Riunisce tutto ciò che in Retori consideriamo essenziale: l’arte, il savoir-faire, le storie e la bellezza della connessione umana. Invita a rallentare, a sentire, a entrare in relazione non solo con i capi e gli oggetti, ma con qualcosa di più profondo dentro di sé. Lo abbiamo creato per offrire un’esperienza di meraviglia, che possa accompagnare i visitatori a lungo, anche dopo aver lasciato lo spazio”. Salotto Retori è concepito come punto d’incontro per creativi, pensatori, artisti, collezionisti di significato e viaggiatori dell’anima. Lo spazio è in costante evoluzione attraverso il display delle collezioni Chapter di Retori - un’antologia mutevole che celebra arte, artigianato e design, plasmata dall’impegno costante del brand per l’eccellenza, l’innovazione e l’artigianalità – affiancate dalle opere degli artisti che ogni stagione ispirano e collaborano con Salma Rachid e il team creativo.

Salotto Retori ospiterà un ricco programma di mostre d’arte, workshop creativi, cene private e performance immersive, affermandosi come un luogo di risonanza culturale e di comunità nel panorama creativo milanese. L’apertura consolida la presenza di Retori in uno dei distretti della moda più prestigiosi al mondo, facendo di Milano un punto di riferimento strategico per la crescita futura del brand. Aggiunge Zaccheo Manzoni, ceo di Retori: “Salotto Retori è un ponte tra la nostra visione artistica e la nostra espansione. L’apertura del primo flagship in Via della Spiga rappresenta una tappa fondamentale, che rafforza in modo significativo il legame con il nostro pubblico e la nostra community, offrendo un universo di esperienze che esprimono l’essenza di Retori, definita da curiosità, autenticità e un lusso consapevole”.

Il concept architettonico, sviluppato dallo studio Locatelli Partners dell’architetto Massimiliano Locatelli, traduce il linguaggio estetico di Retori in uno spazio sofisticato, definito da un’atmosfera al contempo placida e audace e da eleganza scultorea, attraverso la combinazione eclettica di elementi mid-century, minimalismo giapponese e raffinatezza europea. Legni naturali, pietre scolpite, bronzo invecchiato e ceramiche materiche contribuiscono a definire lo spirito sensoriale degli spazi dominati da tonalità naturali - sabbia, pergamena e colori della terra - avvolti in una luce unitamente museale e domestica. Ogni oggetto, arredo o tessuto stimola la conversazione, favorendo un dialogo continuo tra i visitatori e la visione creativa di Retori.

L’intervento conservativo valorizza le precedenti stratificazioni architettoniche dello spazio, tra cui spicca il celebre muro in 'cemento borchiato' di Tadao Ando, elemento centrale del progetto e presenza capace di imprimere all’ambiente un senso di quiete monumentale. Al piano terra, affacciato su una corte settecentesca, lo spazio retail — definito da materiali naturali e tonalità calde — si apre attraverso una sequenza di grandi arcate al salotto, un ambiente pensato per la conversazione e lo scambio, dove l’arte permea ogni superficie diventando parte integrante dell’esperienza. Verso Via Senato, l’edificio rivela un secondo ingresso e la sua natura poliedrica, configurandosi come showroom, galleria d’arte e spazio eventi. Il livello sottostante ospita la nuova sede milanese di Retori, consentendo ai visitatori della boutique di scoprire il processo creativo della maison.

Salotto Retori inaugura durante la Milan Men’s Fashion Week il proprio programma di attività culturali con una mostra personale dedicata a Manuela Navas. Artista brasiliana autodidatta, Navas ha contribuito alla collezione Chapter 03 di Retori, intitolata 'Sentimento', in conversazione con la fondatrice e direttrice creativa Salma Rachid e il design team. La mostra monografica, dal titolo 'Chupim' e curata da Samuele Visentin, presenta una serie di dipinti di piccolo formato che Navas ha originariamente realizzato per illustrare l’omonimo libro per l’infanzia dell’autore brasiliano Itamar Vieira Junior, vincitore del Prêmio Fnlij Ofelia Fontes nel 2025. Salotto Retori ospita inoltre le collezioni donna e uomo del Chapter 03, un’ode alla vulnerabilità e all’artigianalità, in equilibrio tra struttura e leggerezza, con intenzione armoniosa e misurata, ispirata al vasto vocabolario visivo e alla ricerca sentimentale di Navas.