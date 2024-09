Ricagno, tutte le sfumature della natura nella nuova collezione

Tutte le sfumature della natura sono racchiuse nella collezione spring summer 2025 di Ricagno, 'Walk Shades of Nature'. Rigorosamente Made In Italy, la collezione è un inno alla bellezza della natura e alla femminilità contemporanea. Energia ed eleganza convergono nella nuova collezione, che fonde il fascino del mondo naturale con lo stile senza tempo, offrendo alle donne calzature che non sono solo accessori, ma veri e propri riflessi del loro carattere: forte, indipendente, determinato.

I modelli in suede richiamano la morbidezza della terra, mentre i sandali in vernice catturano la lucentezza delle superfici bagnate dalla rugiada del mattino. I sabot a punta e le ciabattine in raso di seta riproducono la delicatezza dei petali dei fiori appena sbocciati. Tutto si declina attraverso una tavolozza cromatica che richiama gli elementi naturali: il turchese delle acque del mare che incarna forza e libertà, il corallo che esplode con la sua vitalità e il giallo radioso, una chiara evocazione dei campi di girasole, simbolo di calore e luce.

Accanto ai colori vibranti, Ricagno presenta modelli nei toni del crema, che esprimono un’eleganza sobria e una sicurezza innata, qualità distintive della donna Ricagno. Al centro di questa collezione, il delicato dettaglio a spirale che incarna l'anima del brand. Infatti la spirale rappresenta la natura in movimento e la crescita personale, in un percorso di continua scoperta ed evoluzione.+ Nato dalla passione e dall’esperienza di Fabiana Ricagno, il brand prende vita da una visione condivisa con la figlia Marianna, con l'obiettivo di creare calzature per donne indipendenti, determinate e sicure di sé.

Fabiana, nata e cresciuta a Buenos Aires e con una carriera iniziale come avvocato e politologa, ha trasformato la sua passione per le scarpe, ereditata dall’infanzia, quando indossava per gioco quelle altissime della madre, in un marchio riconosciuto a livello internazionale. Questa grande passione l’ha portata prima a collezionarle e poi a lanciare la sua prima capsule collection, totalmente Made in Italy, con la spring summer 2020, ma solo dopo essersi specializzata frequentando una delle scuole più autorevoli e prestigiose del settore: la Saint Martin School di Londra.