Sabato De Sarno nell'experience Nine To Six

veramonteforte, Successori Reda e Camera Buyer Italia presentano l’experience Nine To Six un progetto culturale e progettuale nato da una domanda quanto mai attuale: 'cos’è la qualità, oggi?' Nine To Six è un insieme di capi unisex nati dalla partnership tra veramonteforte, Reda e Cbi, come progetto pilota che intreccia moda e tutela del patrimonio manifatturiero italiano, promuovendo una nuova visione del Made in Italy attraverso il dialogo tra savoir-faire, creatività, cultura e tradizione. Un'iniziativa fortemente voluta da Massimo Monteforte che con il brand veramonteforte reinterpreta il linguaggio sartoriale contemporaneo attraverso una nuova idea di qualità: consapevole, sofisticata e libera dalle convenzioni del sistema, lontana da ogni forma di ostentazione, che esprime i valori di libertà, curiosità, inclusività e irriverenza, superando le logiche tradizionali del calendario attraverso il modello season-on-season, che riporta al centro il tempo della ricerca, la cultura del prodotto e la libertà di scelta.

Per questo progetto, l’atelier milanese ha voluto coinvolgere partner come Reda e Camera Buyer, dando vita a un nuovo percorso condiviso tra tutte le realtà coinvolte. Per veramonteforte, rappresenta il primo capitolo di una progettualità destinata a evolversi nel tempo e di proporsi commercialmente nel mondo del retail; per Camera Buyer Italia, segna l'avvio di una serie di appuntamenti dedicati a creare occasioni di confronto culturale e strategico sulle trasformazioni del mercato, valorizzando il Made in Italy e aprendo un nuovo capitolo nel ruolo dei multibrand alto di gamma e della loro relazione con il consumatore finale; per Reda, esprime la volontà di sostenere veramonteforte con la ricerca e l'innovazione mettendo a disposizione tessuti d'eccellenza, simbolo della più autentica tradizione manifatturiera italiana. Massimo Monteforte ha proposto un scelta stilistica dove qualità e sperimentazione, riescono a creare volumi ampi ma sempre molto leggeri. Quanto ai colori, è onnipresente il blu, il nero ed il grigio con un tocco iper raffinato di giallo girasole.La collezione è realizzata con tessuti Reda, espressione dell’eccellenza qualitativa, della cultura laniera e del savoir-faire di uno storico lanificio italiano, capace di coniugare tradizione manifatturiera, ricerca sui materiali e visione contemporanea del tessile.

Una parte dei capi valorizza inoltre Morpho, Reda by Dinamo Contemporary Fabrics, progetto nato dall’incontro tra il know-how laniero di Reda e l’approccio sperimentale di Dinamo, azienda pratese specializzata in trattamenti, processi e finissaggi contemporanei. Il dialogo tra i distretti biellese e pratese unisce competenze complementari e dà vita a superfici inedite, nuove texture e qualità tattili capaci di offrire una lettura contemporanea della lana, mettendo il tessuto al centro dell’incontro tra manifattura, innovazione e visione progettuale. A rappresentare lo spirito dei player coinvolti Sabato De Sarno, friend of the house e sostenitore di veramonteforte con cui condivide la visione di un'iniziativa capace di andare oltre la presentazione di una collezione per affermare un nuovo approccio alla moda. Per lui, veramonteforte ha realizzato una selezione di capi esclusivi, concepiti come un ritratto della sua sensibilità e del suo personale approccio al sartoriale contemporaneo (primo tra tutti il suo celebre 'pretino'). La scelta di presentare una proposta fall/winter mentre il sistema è focalizzato sulle collezioni spring/summer diventa così una dichiarazione di indipendenza creativa.