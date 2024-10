Sfila a Palazzo Colonna Camiani, il cuore simbolo della collezione FW 2024-2025

Vittorio Camaiani sfila il 29 ottobre con la sua nuova collezione FW 2024-25 nei saloni della Coffee House di Palazzo Colonna a Roma. Lo stilista marchigiano si confronta con un simbolo eterno e più volte celebrato in molteplici forme artistiche, il cuore. Emblema del sentimento amoroso e della passione, ma anche custode delle nostre emozioni. Camaiani lo trasla sui capi raffinati della sua collezione. Il cuore si 'proietta' sui tessuti preziosi come i cachemire e la duchesse di seta e viene continuamente evocato su ogni capo, dal giorno alla sera.

Il cuore decora giacchini in loden, viene 'intagliato' nei cappellini da baseball realizzati da Jommi Demetrio, ma anche decostruito, come nel corpino di organza dell’abito da sera a pannelli, che evocano pezzi di cuore, o semplicemente accennato, come nella tuta verde che ricorda un quadro futurista, nella sagoma di un pantalone da sera o nel collo di un cappotto.

Il cuore guida la sua collezione, ma è testimone anche dell'amore profondo per la città di Roma dove negli anni '90 debuttò la carriera di Camaiani. Capi emblematici della nuova collezione sono le camicie bianche con passanti che 'si abbracciano' nei colli e nei polsi, che chiudono anche i cappotti di surialpaca e la cappa a cuore, declinata in vari colori e in vari tessuti, dal bouclè al cachemire al surialpaca. Per la sera il cuore disegna la linea del tubino in duchesse rossa e la tuta in crepe di lana nero con cuori intagliati a mano e nella mantella in doppio crepe con un cuore nascosto all’interno. La palette cromatica della collezione spazia dai verdi, al rosso, al rosa al nero, al grigio, al blu.