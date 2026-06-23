Testoni, elogio a leggerezza e artigianalità

Un elogio alla leggerezza e all'artigianalità Testoni. Da oltre un secolo, Testoni interpreta l’eccellenza dell’artigianalità italiana attraverso creazioni che uniscono savoir-faire manifatturiero, ricerca estetica e cultura del dettaglio. Nato nel cuore di Bologna, il brand custodisce una visione del lusso autentica e discreta, fatta di materiali preziosi, lavorazioni tramandate nel tempo e un’eleganza che supera le stagioni. Le calzature e la piccola pelletteria Testoni raccontano un modo di vivere sofisticato ma naturale, dove comfort, qualità e bellezza convivono in perfetto equilibrio. Con “Nostalgic Italian Summers”, Testoni apre le porte a un’estate italiana sospesa nel tempo.

La collezione nasce dall’immaginario delle case rurali bolognesi, dai muri consumati dal sole, dalle pietre levigate dall’acqua e dalle tracce lasciate dal tempo sulle cose autentiche. È un racconto emotivo e sensoriale, dove ogni dettaglio custodisce il fascino delle imperfezioni vissute. Le silhouette si fanno più morbide e rilassate- quasi destrutturate- accompagnando il corpo con naturalezza. Pellami lavati, texture sbiadite dal sapore vintage – come i nuovi Vintage Calf e Soft Nubuck, affiancati al materico Worn Goat e al fresco Canvas Delavè – si uniscono a suole dall'aspetto grezzo per evocare il carattere spontaneo delle estati italiane: giornate interminabili, ritmi lenti, viaggi improvvisati e libertà essenziale.

La palette cromatica richiama paesaggi assolati e tonalità organiche: Nature, Blue Dew, Light Grey, le sfumature calde del Warm Brown e le inedite note del Watercress Green si fondono in gradazioni polverose e terrose, rievocando giardini silenziosi e atmosfere mediterranee. L'architettura della collezione è pensata per chi desidera una scarpa dall'eleganza innata, unita ad un comfort reale e contemporaneo. La proposta primavera-estate 2027 si declina così in modo organico e strutturato, bilanciando la maestria storica del brand con un'attitudine profondamente rilassata. L'offerta si articola nelle seguenti linee: Archivio -questa famiglia rappresenta l'essenza stessa di Testoni, dove i codici heritage del brand vengono reinterpretati con volumi contemporanei. Al suo interno prende vita la massima espressione dell'eleganza sartoriale: dalle nobili costruzioni Norvegese e dall'assoluta raffinatezza dello Stitch & Turn, si passa alla leggerezza strutturale della Piuma Rapid, costruzione brevettata dal brand, e alla meticolosa lavorazione a Filettone applicata alle sofisticate Oxford e ai loafer classici.

In questa stagione estiva, Archivio abbraccia anche silhouette destrutturate, introducendo i modelli Deconstructed (realizzati in costruzione Sacchetto) e la rivoluzionaria linea Fold Away: calzature pensate per il viaggio e progettate per garantire totale morbidezza e ripiegabilità, realizzate in prezioso suede, deer e fresco canvas. Casa Amedeo- vero e proprio cuore elegante della collezione- questa famiglia traduce il concetto di soft tailoring estivo attraverso intramontabili Derby, Oxford e raffinati modelli barca proposti con ricercati fondi in cuoio e silhouette accoglienti. Per rispondere alle esigenze della contemporaneità, Casa Amedeo introduce la nuova linea Relaxed Tailoring, costruita su un innovativo fondo personalizzato capace di alleggerire l'aplomb formale, perfetta per mocassini e loafer morbidi.

Flow è una suola che nasce per offrire una camminata fluida e naturale, capace di unire comfort, equilibrio ed eleganza in un unico movimento. L'eccellenza culmina nella proposta Amedeo Essential: sviluppata sfoderata su iconica forma Bologna, si fa notare per i loafer e mocassini rifiniti con penny coin o dettaglio metallico a 'T', accanto agli eleganti sabot con frange e a un'inedita e sofisticata rilettura in stile espadrillas. Bottega 29- è il regno dell'estetica 'effortless luxury', creata per chi fa del viaggio la propria attitudine. Trionfa qui la fluidità dei classici Mocassini – definiti dalle morbide varianti Gargano e Bracciano – montati su leggerissimi e innovativi fondi extra-light scuri che donano slancio e versatilità. A renderla iconica sono senza dubbio le intramontabili Driver shoes: compagne di lunghi pomeriggi d'estate, queste silhouette si arricchiscono di preziosi dettagli di micro-pelletteria sartoriale, laccetti con cucitura centrale e discreti charms a contrasto in vera pelle.

T-Lab- la divisione avanguardista di Testoni, interamente focalizzata sulle sneakers luxury e sulle calzature sportive di altissimo pregio. L'heritage artigianale dialoga qui con l'innovazione tecnica: i modelli sono elevati da preziose texture laserate e complesse stampe "a intreccio canestra". L'offerta si fa incredibilmente dinamica snodandosi tra il design iconico e aggiornato della linea Moena, le geometrie affusolate della Timeless, lo spirito sport-chic della City Runner e la vocazione casual della Court. Tutti i modelli esaltano audaci e raffinate combinazioni materiche in colorblock, fondendo morbido Nabuk, inserti in Suede destrutturato ed esclusiva Sport Napa nelle più calde nuance di stagione.