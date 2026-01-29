circle x black
Torna il premio 'H&M Design Award'

Celebra le figure più interessanti nel panorama creativo, fornendo un significativo sostegno finanziario e di mentoring alle voci emergenti

29 gennaio 2026 | 09.51
Redazione Adnkronos
H&M annuncia il ritorno del H&M Design Award. Il premio celebra le figure più interessanti nel panorama creativo, fornendo un significativo sostegno finanziario e di mentoring alle voci emergenti il cui lavoro dimostra creatività, innovazione, abilità tecnica e desiderio di sfidare le convenzioni e fare scelte sostenibili. L'iniziativa testimonia la fiducia di H&M Group nel contributo dei giovani talenti e delle nuove idee nel plasmare il futuro della moda. Quest'anno, dopo un periodo di pausa, il Premio torna più forte che mai, con una visione ancora più globale. Questa edizione è ora aperta agli studenti di laurea triennale e magistrale di oltre 60 scuole partecipanti, provenienti da 25 paesi. Quest'anno accoglie studenti di 8 nuovi paesi, tra cui Australia, Messico, Polonia, Spagna e Colombia, rendendola la versione più dinamica mai realizzata.

"Sono entusiasta di rilanciare l'H&M Design Award - commenta Ann-Sofie Johansson, H&M -. Questa iniziativa è in linea con i valori fondamentali di H&M Group: valorizzare nuovi talenti, sostenere idee innovative e promuovere una visione democratica della moda. Il premio supporta gli stilisti emergenti in un momento cruciale e oneroso del proprio percorso, quando stanno completando gli studi, e si preparano ad entrare nel mondo del lavoro oad avviare una propria attività. Oggi più che mai, i giovani hanno bisogno di sostegno e incoraggiamento. Per questo sono particolarmente orgogliosa che l’edizione di quest'anno sia la più globale e inclusiva di sempre". L'H&M Design Award, aggiunge Richard Quinn, designer e vincitore dell'H&M Design Award 2017, "è un'iniziativa importante e stimolante. È stata un'opportunità incredibile per entrare in contatto con figure di spicco del settore e avere una piattaforma capace di mostrare il proprio lavoro a un vasto pubblico, sia durante il processo che in store, a seguito del lancio della design collab. Il premio continua a guardare al futuro, incoraggiando e sostenendo i designer di domani”.

Il vincitore dell'H&M Design Award sarà selezionato da una giuria composta da illustri professionisti del settore della moda e riceverà un premio di 150.000 euro e un programma di mentoring personalizzato della durata di un anno. Il programma di mentoring coprirà aree fondamentali quali sostenibilità e circolarità, produzione, marketing e pubbliche relazioni, fornendo al vincitore le conoscenze e l'accesso al settore necessari per costruire la propria carriera. Inoltre, la collezione del vincitore sarà prodotta e venduta in selezionati punti vendita H&M in tutto il mondo e online. Gli otto finalisti riceveranno invece un premio di 10.000 euro. Le candidature per l'H&M Design Award saranno aperte dal 29 gennaio 2026 sul sito designaward.hm.com. I candidati sono invitati a inviare i propri portfolio in formato digitale. A ottobre saranno selezionati e annunciati i 20 semifinalisti. Tra i precedenti vincitori dell'H&M Design Award figurano Minju Kim, Richard Quinn, Stefan Cooke, Priya Ahluwalia e Sabine Skarule. Tra i precedenti membri della giuria si annoverano Imran Ahmed, Olivier Rousteing, Erdem Moralioglu, Nick Knight, Lily Allen e Camille Charrière

