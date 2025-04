Torna Mft - Milan Fashion Tour, ospite Simone Susinna

Nato da un’idea di da Shon Balaish, event planner e modello israeliano di fama internazionale famoso per le sue collaborazioni con Armani e Dolce & Gabbana, e della conduttrice televisiva e musicale Sigal Man, il Milan Fashion Tour si ripropone come evento che abbatte le distanze a favore della libertà di espressione artistica. Dedicato a tutte le categorie di addetti ai lavori del settore fashion, accoglie da tutto il mondo non solo designer (emergenti e non) ma anche make up artist, fotografi e videomaker.

Il progetto si pone come obiettivo uno show inclusivo, dove l’unione tra arte e moda e la cooperazione tra i popoli ne rappresentano i valori e gli obiettivi. L’edizione 2025, che si svolgerà a Milano il 3 aprile prossimo, vedrà come location e passerella dello show il Gran Palace Hotel. Special guest della serata saranno il modello e attore Simone Susinna, atteso nelle sale italiane dall'8 maggio con il film 'Malamore', e l’attrice, modella e conduttrice televisiva Moran Atias.

La serata si propone come una festa della moda e delle arti, dove le creazioni dei designer sfileranno accanto al talento del popolo multietnico che anima il Milan Fashion Tour. La passione che Shon Balaish e Sigal Man mettono dalla prima edizione del progetto, lo ha portato ad essere arrivato con successo alla sua settima edizione.