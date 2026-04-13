Torna Milano Moda Design, tutti gli appuntamenti in programma

La Camera Nazionale della Moda Italiana presenta la nuova edizione di Milano Moda Design, l’appuntamento che celebra l’incontro tra moda e design. La manifestazione, che si svolge dal 19 al 26 aprile in concomitanza con la Milano Design Week, propone 50 appuntamenti tra presentazioni, installazioni ed eventi speciali, delineando un percorso che esplora le connessioni tra creatività, cultura, moda e design. Nel dettaglio, il calendario comprende 8 home collections. 23 exhibitions/installazioni e 19 eventi. L’edizione riunisce alcuni dei protagonisti più significativi della scena internazionale accanto a nuove realtà, che contribuiscono ad ampliare e rinnovare il panorama della manifestazione. Debuttano per la prima volta nel calendario di Milano Moda Design, i brand Antonioli, Dsquared2, Giada, Kris Van Assche, Moynat e Vivienne Westwood.

Con Milano Moda Design, Cnmi rinnova il proprio impegno nel promuovere il dialogo tra i diversi linguaggi creativi, valorizzando un sistema sempre più integrato tra moda e design e consolidando il ruolo di Milano come capitale della creatività contemporanea. “Milano - commenta Carlo Capasa, presidente di Cnmi - è un ecosistema unico dove moda, design, industria e creatività sono in dialogo costante. Questa contaminazione rende la nostra città unica nel panorama internazionale. Milano Moda Design è un appuntamento annuale che non ha uguali nella sua capacità di valorizzare e rafforzare il dialogo tra diversi linguaggi creativi".

Si parte dalle home collection aperte al pubblico, che delineano il dialogo sempre più stretto tra moda e interior design. Armani/Casa presenta 'Origins e Icons' in Corso Venezia dal 21 aprile, affiancata da Versace Home in via Durini, (20/26 aprile), Fendi Casa (20/26 aprile) in piazza della Scala ang. via Verdi, Dolce & Gabbana Casa – con nuovi arredi e performance live (tra corso Venezia e via Durini 20/26 aprile)– e Borbonese Home, che svela la collezione 2026/2027 in corso Venezia (20/26 aprile). Luisa Beccaria Home celebra l’arte della tableware in dialogo con le fotografie di Anne de Carbuccia nello showroom di via Medici (20/26 aprile), mentre Roberto Cavalli (20/26 aprile) trasforma Tommasi Milano in un palcoscenico immersive con Mediterranean Heritage, aperto giorno e notte, dalle 8 alle 2 in piazza Giovine Italia.

Parallelamente, la città si anima di installazioni e mostre dove il linguaggio della moda incontra quello dell’arte e del design. La DoubleJ dà il via alla settimana con 'Size Matters', una mostra visionaria che trasforma il quotidiano in monumentale nel suo flagship di via Sant’Andrea. Prada Frames, curato da Formafantasma nel complesso di Santa Maria delle Grazie, indaga il rapporto tra immagine, ambiente e cultura contemporanea attraverso un ciclo di incontri e una speciale evening session. 10 Corso Como diventa un hub creativo diffuso, ospitando Moncler, Cassina con Linde Freya Tangelder, Visionnaire, Imperfettolab, Kinraden e una scenografica collaborazione tra Garage Italia Customs e Mariaflora. Il dialogo tra moda e materia continua da Bottega Veneta, con la light installation site specific di Kwangho Lee, da Valextra con Soft & Tender Topographies, e da Moynat, che celebra il suo heritage con The Trunk, coinvolgendo creativi internazionali.

Ai Chiostri di San Simpliciano in piazza Paolo VI Gucci presenta 'Gucci Memoria', una narrazione simbolica dei 105 anni della maison; Loro Piana riflette sull’interior attraverso 'Studies Chapter I: On the Plaid'; Vivienne Westwood e Cole & Son svelano una collezione di wallcovering artigianali; Anteprima, Giada, Fratelli Rossetti, René Caovilla, Pecoranera, Antonioli e Luisa Beccaria propongono progetti che oscillano tra moda, arte applicata e racconto d’autore. Il programma si arricchisce con mostre culturali e fotografiche come quelle di Fondazione Sozzani, che intreccia fotografia, pittura e cinema del design, e con progetti come 'Reference Library' di Jil Sander e Apartamento, un archivio collettivo di libri scelti da creativi internazionali.

Accanto agli appuntamenti pubblici, la settimana è scandita da eventi, opening e cocktail che rafforzano il ruolo della moda come catalizzatore culturale: da Fendi, che celebra il Design Prize e la Baguette Re-Edition, a Gucci, Tod’s, Alessandro Enriquez, Vivienne Westwood, Furla Casa, Moncler, Valextra, Fratelli Rossetti, Eleventy e Roberto Cavalli, fino agli eventi editoriali di AD Italia, Vanity Fair e Vogue Italia, che chiude la settimana con il Vogue Vintage Market.