Twinset alla Monte-Carlo Fashion Week

Il brand italiano sceglie il Principato per presentare la collezione, una selezione 'Ready to Buy'
Dopo la collaborazione con Vogue Café in occasione della Fashion Week di Milano, Twinset approda nel cuore del Principato di Monaco, scegliendo la Monte-Carlo Fashion Week. In passerella, una selezione 'Ready to Buy' pensata per la Côte d’Azur, con un gran finale dedicato ad abiti inediti per la sera. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile, nella giornata conclusiva della manifestazione: un momento simbolico e strategico che segna l’inizio di una nuova fase evolutiva per il brand.
“Da Monte-Carlo prende vita la nuova fase di Twinset, in un passaggio cruciale del nostro percorso di crescita - afferma Gabriele Maggio, ceo del marchio -. Twinset possiede un patrimonio creativo distintivo e un potenziale straordinario. Con una squadra di grande talento stiamo delineando uno sviluppo solido e visionario, volto a consolidare ulteriormente il prestigio del brand nel panorama internazionale".
Un entusiasmo condiviso anche da Federica Nardoni Spinetta, presidente e fondatrice della Chambre Monégasque de la Mode: “Siamo orgogliosi di offrire ai designer internazionali il Principato come una delle vetrine più autorevoli al mondo. La Monte-Carlo Fashion Week incarna oggi uno spirito di rinnovamento profondo, confermandosi un palcoscenico contemporaneo, dinamico e globale”. La sfilata avrà come cornice la Verrière del Grimaldi Forum.