Twinset alla Monte-Carlo Fashion Week

Il brand italiano sceglie il Principato per presentare la collezione, una selezione 'Ready to Buy'

04 marzo 2026 | 17.21
Redazione Adnkronos
Dopo la collaborazione con Vogue Café in occasione della Fashion Week di Milano, Twinset approda nel cuore del Principato di Monaco, scegliendo la Monte-Carlo Fashion Week. In passerella, una selezione 'Ready to Buy' pensata per la Côte d’Azur, con un gran finale dedicato ad abiti inediti per la sera. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile, nella giornata conclusiva della manifestazione: un momento simbolico e strategico che segna l’inizio di una nuova fase evolutiva per il brand.

“Da Monte-Carlo prende vita la nuova fase di Twinset, in un passaggio cruciale del nostro percorso di crescita - afferma Gabriele Maggio, ceo del marchio -. Twinset possiede un patrimonio creativo distintivo e un potenziale straordinario. Con una squadra di grande talento stiamo delineando uno sviluppo solido e visionario, volto a consolidare ulteriormente il prestigio del brand nel panorama internazionale".

Un entusiasmo condiviso anche da Federica Nardoni Spinetta, presidente e fondatrice della Chambre Monégasque de la Mode: “Siamo orgogliosi di offrire ai designer internazionali il Principato come una delle vetrine più autorevoli al mondo. La Monte-Carlo Fashion Week incarna oggi uno spirito di rinnovamento profondo, confermandosi un palcoscenico contemporaneo, dinamico e globale”. La sfilata avrà come cornice la Verrière del Grimaldi Forum.

