Valentino, "Dalla Rolls Royce bianca al tour a vela con l'Avvocato", i ricordi del Conte d'Aragona

"Una Rolls Royce bianca, fiammeggiante, nel nostro palazzo di famiglia, a Roma, e poi il tour in barca a vela con l'Avvocato, con il vento che gli scompigliava la chioma, la passione per le grandi dame della nobiltà europea e per il buon vino, dalla Scolca dei Gavi, un bianco pregiato, ad 'Argiano', un Brunello di Montalcino di nostra produzione". Sono i ricordi di Gelasio Gaetani Lovatelli d'Aragona, raccontati all'Adnkronos, prima di entrare a Roma a far visita alla Camera Ardente di Valentino Garavani, scomparso lunedì scorso.

Il conte d'Aragona ha trascorso molte estati in crociera in giro per il mondo, nello yacht del grande stilista scomparso, nel suo castello di Wideville, nell'Ile de France, alle porte di Parigi, accanto a Giancarlo Giammetti, a quella che veniva chiamata la 'sua famiglia allargata'. "Ricordo una crociera alla volta della Turchia, negli anni '90 sul Tm Blue One - aggiunge - con noi Rosario di Bulgaria con il marito principe Kyril, la celebre mannequin di origine spagnola Naty Abascal, moglie del duca di Feria, Doris Brinner moglie del grande attore Yul, una giovanissima Micaela Calabresi Marconi. Valentino cercava la bellezza assoluta e amava circondarsi di donne belle, eleganti, raffinate".

"Sul Tm Blue One giornate scandite da un cronoprogramma che non doveva lasciare nessuno impreparato - prosegue il conte d'Aragona- Prima colazione in barca alle 9, pranzo alle 13, aperitivo alle 18 al tramonto, pasti leggeri e molto semplici, il grande stilista amava le insalate e i primi piatti a base di spaghetti. Valentino amava il mare in modo viscerale - continua- Lo ricordo accanto al capitano e ai marinai inebriarsi di luce e di sole, le lunghe nuotate al largo, fino a due ore (a rana) 'scortato' da 4 body guard Anche in barca sempre elegantissimo, con i suoi pull in cachemire e importanti orologi al polso, ma mai il Rolex, troppo pariolino, troppo volgare". conclude.