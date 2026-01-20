circle x black
Valentino, l’omaggio arriva a Roma e Milano sui maxi-led di Urban Vision

L’immagine un ritratto di Valentino Garavani in un gesto di saluto è accompagnata da un sentito 'Grazie', nel rosso indimenticabile divenuto colore-simbolo della maison

20 gennaio 2026 | 18.58
Redazione Adnkronos
Urban Vision Group rende omaggio al leggendario stilista Valentino, morto ieri all'età di 93 anni, figura centrale della cultura e della creatività italiana nel mondo, con un messaggio diffuso nello spazio urbano e sui canali digitali del Gruppo. In occasione dei giorni di commemorazione e fino alla data dei funerali, che si terranno il 23 gennaio a Roma, la media company ha attivato una pianificazione speciale sul proprio network di maxi led screen nelle principali città italiane. "Abbiamo appreso con grande commozione la notizia della perdita del Signor Valentino", dichiara in una nota Gianluca De Marchi, Ceo di Urban Vision Group. "Per noi è stato immediato rendergli omaggio nelle città, trasformandole in uno spazio di riflessione, memoria e valore per la collettività". L’immagine scelta - un ritratto di Valentino Garavani colto in un gesto di saluto - è accompagnata da un sentito 'Grazie', in quel rosso indimenticabile che è divenuto colore-simbolo della maison.

