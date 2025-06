WeBreast, operatori sanitari sfilano con abiti di Antonio Marras per lotta tumore seno

Una serata speciale in cui la bellezza incontra il valore del prendersi cura degli altri. Lunedì 23 giugno, a partire dalle 19, il Chiostro dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano diventerà il palcoscenico di WeBreast, un evento che intreccia moda, convivialità e impegno sociale. L’iniziativa è promossa dall’Intergruppo Parlamentare 'Nuove Frontiere Terapeutiche nei Tumori della Mammella' e da un gruppo di soggetti pubblici e privati che hanno unito le proprie risorse e competenze con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria: il tumore al seno, che rappresenta circa il 30% di tutte le neoplasie che colpiscono la popolazione femminile e che ancora nel 2024 si conferma in assoluto il tumore più frequentemente diagnosticato in Italia, con oltre 53.600 casi.

È proprio l’alta incidenza della malattia a rendere urgente un cambiamento nel modo di comunicare la prevenzione. Nasce così l’idea di un’iniziativa pop, capace di sorprendere, coinvolgere e parlare a pubblici nuovi, fuori dagli schemi tradizionali. Un format inedito, solitamente adottato da strutture private, che per la prima volta prende vita all’interno di un ospedale pubblico, il Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, simbolo di eccellenza e accessibilità. La scelta non è casuale: intercettare le persone nei luoghi e nei momenti inaspettati è oggi una priorità, soprattutto quando si parla di prevenzione oncologica.

In concomitanza con la settimana della moda uomo di Milano, l’evento celebra l’eleganza e la creatività, trasformando la moda in un linguaggio universale di vicinanza e attenzione. Al centro della serata, una sfilata inedita con protagonisti d’eccezione: operatori sanitari e sociosanitari che indosseranno le creazioni di Antonio Marras, in un omaggio a chi ogni giorno si prende cura degli altri. Un dialogo suggestivo tra stile e dedizione, che accende i riflettori su chi lavora dietro le quinte della salute. Dalle 19 alle 24, il Chiostro si animerà con le melodie degli studenti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, accompagnando gli ospiti in un’atmosfera raffinata e coinvolgente. La serata sarà impreziosita dalla presenza di Roberta Scorranese del 'Corriere della Sera', in veste di conduttrice. In programma, inoltre, l’ironia tagliente della stand-up comedian Velia Lalli e una speciale incursione della Gialappa’s Band, con un contributo video in pieno stile irriverente, che regalerà un sorriso al pubblico giocando con i cliché delle passerelle. Per tutta la serata sarà presente anche uno spazio della Fondazione Bini Ets – L’Arca delle Code, con i suoi amici a quattro zampe.

Nel corso della serata sarà assegnato il 'Premio Screening Oncologico' alla struttura sanitaria regionale che si sarà distinta per il numero e la qualità degli screening oncologici effettuati. Questo riconoscimento vuole sottolineare l'importanza cruciale della diagnosi precoce, in particolare nella lotta contro il tumore alla mammella, dove individuare la malattia nelle sue fasi iniziali può fare la differenza tra una cura efficace e una prognosi più complessa. Sarà premiata l’Ats Montagna, che ha garantito la copertura più ampia di screening mammografici in proporzione alla popolazione femminile di riferimento. Il ricavato dell’evento sosterrà due eccellenze sanitarie lombarde, l’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano e l’Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, contribuendo a migliorare il benessere delle pazienti attraverso l’introduzione di due tecnologie avanzate. La Breast Unit dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, potrà dotarsi di un dispositivo per lo scalp cooling, una tecnologia innovativa che aiuta a contrastare l’alopecia da chemioterapia, preservando un aspetto che per molte pazienti è fondamentale per affrontare la malattia con maggiore forza e dignità. Il reparto di Senologia del Policlinico San Matteo di Pavia, potrà disporre di un sistema per la radiografia digitale intraoperatoria, strumento essenziale per eseguire mammografie in tempo reale durante gli interventi chirurgici, migliorando l’accuratezza delle operazioni e riducendo il rischio di recidive.

“WeBreast nasce con l’obiettivo di portare il tema della prevenzione e della cura del cancro al seno all’interno di spazi non tradizionalmente deputati all’informazione sanitaria - afferma Simona Loizzo, presidente dell’Intergruppo parlamentare promotore dell’iniziativa -. Parliamo di una patologia che, per i numeri che registra ogni anno, ha un impatto sociale ed emotivo enorme, è quindi fondamentale riuscire a raggiungere ogni donna, in ogni contesto, per mantenere alta l’attenzione su una malattia che ancora oggi modifica il destino di migliaia di famiglie”. Aggiunge Rosaria Iardino, presidente della Fondazione The Bridge: "Abbiamo il dovere di migliorare costantemente le condizioni di chi affronta un tumore. Questo significa innovare le cure, ma anche i luoghi e i linguaggi con cui parliamo ai pazienti. WeBreast va in questa direzione: un evento che unisce pubblico e privato, ospedale e città, per accendere una luce sulla prevenzione in modo accessibile, empatico e contemporaneo”. WeBreast è un invito a vivere una serata straordinaria, in cui moda, musica e condivisione si fondono in un’esperienza unica. Un appuntamento da non perdere, per celebrare la bellezza in tutte le sue forme e contribuire a un futuro più attento e consapevole.