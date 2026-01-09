circle x black
2025 da record per Polestar, vendite oltre quota 60 mila unità

A febbraio la presentazione del nuovo piano strategico

09 gennaio 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
Grazie a un quarto trimestre con vendite retail pari a 15.608 vetture a livello globale (+27% annuo), Polestar ha chiuso il 2025 con il record di 60.119 unità vendute, con una crescita del 34% rispetto al 2024.

Lo sottolinea anche il Ceo Michael Lohscheller, che parla "del miglior anno di sempre per Polestar, nonostante un contesto esterno ancora complesso e condizioni di mercato impegnativi. Stiamo guadagnando quote e superando nelle vendite molti marchi storici in diversi mercati europei chiave. Un risultato che riflette l’espansione della nostra rete commerciale, cresciuta di oltre il 50% nel corso dell’anno, una gamma modelli attrattiva e il lavoro del team.”

Quanto al nostro paese Elettra Benelli, Managing Director del marchio in Italia, osserva come anche sul nostro mercato "Polestar prosegue il percorso di crescita, con +65% di auto vendute rispetto all’anno precedente. Continuiamo a concentrarci sul rendere l’esperienza del brand sempre più accessibile e diretta attraverso un continuo sviluppo della rete dei Polestar Space. La presenza di una rete diffusa sul territorio, un’offerta chiara e la presenza di servizi dedicati alla mobilità elettrica sono alla base dei risultati ottenuti e di quelli che vogliamo ancora raggiungere”.

