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A Fontanella e Scarabelli la Targa Florio Classica 2026

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La Russa (Aci), 'vince la storia in evento ammirato da tutto il mondo'

A Fontanella e Scarabelli la Targa Florio Classica 2026
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19 ottobre 2026 | 07.48
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Gianmario Fontanella e Giovanni Scarabelli su Fiat 514 Sport del 1930 si sono aggiudicati la Targa Florio Classica 2026 laureandosi campioni italiani del Campionato Italiano Grandi Eventi. Il loro successo ha concluso la Targa Florio, organizzata dall’Automobile Club d’Italia e AC Palermo, che per quattro giorni ha visto sfilare oltre 200 vetture storiche, tra le quali oltre 70 Ferrari nella Tribute de “La Cursa” e alcune prestigiose auto moderne su 600 chilometri del mitico tracciato delineato sulle Madonie da Vincenzo Florio nel 1906.

“Da 120 anni, alla Targa Florio vince sempre la storia. E’ un grande piacere essere in Sicilia nella gara più antica al mondo, un patrimonio del nostro Paese - dichiara il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa - e un patrimonio della Sicilia e dell’Italia intera, una gara ammirata e seguita da tutto il mondo. La Targa Florio evoca il grande passato, ma è sempre proiettata al futuro, un evento che fa battere i cuori agli appassionati di tutte le età. Il sole, il mare, l’amore e la passione della Sicilia con moltissimi ospiti e partecipanti internazionali, per un evento che si conferma sempre più come il simbolo di un’italianità che piace e si afferma nel mondo. Un appuntamento internazionale meraviglioso che ha coinvolto il territorio e che ACI, con orgoglio, sostiene e continuerà a sostenere convintamente”.

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Targa Florio Classica 2026 Campionato Italiano Grandi Eventi Automobile Club d'Italia AC Palermo Ferrari Sicilia
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