circle x black
Cerca nel sito
 

Aixam porta la sicurezza stradale su TikTok con il format ‘Safe&Sound’

sponsor

Aixam porta la sicurezza stradale su TikTok con il format ‘Safe&Sound’
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
15 settembre 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Promuovere tra gli adolescenti una maggiore consapevolezza dei rischi connessi alla guida, utilizzando il linguaggio dei social network. È l’obiettivo di “Safe&Sound”, il nuovo format lanciato su TikTok da Aixam Mega Italia e rivolto in particolare ai ragazzi tra i 14 e i 17 anni.

Il progetto trasforma l’abitacolo di una minicar in uno spazio di confronto nel quale creator e adolescenti affrontano argomenti come la pressione del gruppo, la paura di essere esclusi, l’uso dello smartphone e la percezione delle situazioni di pericolo. A condurre gli incontri è Francesco Mirabelli, conosciuto sui social come Ramsk, creator da 2,5 milioni di follower e ambassador del marchio.

Rinnoviamo il nostro impegno su un tema di rilevanza sociale, quello della responsabilità nei comportamenti di guida e della consapevolezza dei rischi da parte dei più giovani”, afferma il direttore generale di Aixam Mega Italia, Tom Faget. “Il progetto unisce la nostra identità di brand a un linguaggio vicino alle nuove generazioni”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Aixam Mega Italia
Vedi anche
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza