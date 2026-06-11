L'essenza di un'Alfa Romeo si scopre soprattutto al volante. È il principio che ha guidato l'evento esclusivo dell'Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich, che ha coinvolto circa 200 rappresentanti della stampa provenienti da 15 Paesi europei.

Sul circuito di Varano de' Melegari i partecipanti hanno avuto l'opportunità di mettere alla prova l'intera gamma del Biscione, dalla Junior alla Tonale, passando per Giulia e Stelvio fino alle performanti versioni Quadrifoglio. Un percorso studiato per approfondire non solo le qualità dinamiche delle vetture, ma anche il rapporto tra pilota e automobile, elemento da sempre centrale nella filosofia Alfa Romeo.

L'esperienza ha previsto sessioni dedicate alla corretta posizione di guida, esercitazioni dinamiche in pista affiancate da istruttori professionisti e approfondimenti tecnici sulla dinamica dei veicoli. Particolare attenzione è stata riservata alla Giulia Quadrifoglio, utilizzata anche per attività di telemetria e analisi della guida.

I clienti Alfa Romeo vivono nuove esperienze di guida

L'iniziativa anticipa il lancio di due programmi dedicati ai clienti del marchio. Il primo è la Driving Experience Quadrifoglio, inclusa nell'acquisto di una nuova Giulia Quadrifoglio o Stelvio Quadrifoglio. I proprietari potranno vivere una giornata in pista a Varano de' Melegari insieme agli istruttori della Driving Academy, approfondendo le caratteristiche dinamiche delle due sportive del Biscione.

La seconda proposta riguarda invece tutti i nuovi clienti Alfa Romeo, che avranno accesso a condizioni agevolate per partecipare al Corso di Guida Evoluta organizzato dalla Scuderia de Adamich. Il programma comprende esercitazioni pratiche, prove di controllo del veicolo, attività su fondi a bassa aderenza, sessioni di telemetria e guida in pista.

A completare l'esperienza saranno le prove al volante di vetture ad alte prestazioni come Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo 4C, modelli che incarnano al meglio la tradizione sportiva del marchio e la sua interpretazione del piacere di guida.