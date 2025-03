Aprilia Tuareg Rally 2025: DNA da competizione

Dopo aver dominato la mitica Africa Eco Race al debutto, Aprilia alza ulteriormente l’asticella con la nuova Tuareg Rally, una moto adventure sviluppata per offrire prestazioni senza compromessi in fuoristrada. Presentata a EICMA 2024, questa versione nasce direttamente dall’esperienza maturata nelle competizioni, portando su strada (e fuori) un’anima da vera racing.

Il suo sviluppo è stato fortemente influenzato dalla vittoriosa Tuareg da gara, messa a punto da Aprilia Racing in collaborazione con la GCorse dei fratelli Guareschi.

Aprilia Tuareg Rally 2025 – Caratteristiche tecniche

Tante le novità presenti su di una off-road che punta al massimo divertimento di guida:

• parafango alto e paracoppa rinforzato in alluminio, con un design studiato per resistere agli urti più violenti

• protezione avanzata grazie ai paramani con anima in metallo

• ergonomia migliorata, con una sella più alta di 20 mm e un manubrio ridisegnato per offrire il massimo controllo sia da seduti che in piedi

• cerchi heavy-duty a raggi con canale stretto in Ergal, equipaggiati con pneumatici tassellati a camera d’aria

• sospensioni Kayaba con escursione di 240 mm, ora dotate di molle a costante elastica lineare per un feeling più diretto e maggiore controllo su terreni sconnessi

• scarico SC Project in titanio, con fondello racing e diametro di uscita di 60 mm, progettato per garantire leggerezza e un sound coinvolgente.

Grazie a queste modifiche, il peso della Tuareg Rally si riduce da 204 kg a 199 kg in ordine di marcia, migliorando ulteriormente l’agilità in off-road.

La nuova mappatura motore sviluppata per la Tuareg Rally rende la risposta del comando del gas più immediata, un vantaggio essenziale per superare ostacoli improvvisi nei percorsi più impegnativi. La spinta del bicilindrico 660 è stata ottimizzata per un’azione più fluida e precisa, garantendo un’esperienza di guida ancora più emozionante e performante.

La nuova Aprilia Tuareg Rally 2025 è omologata Euro 5+.