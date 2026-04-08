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Arriva in Italia Renault Twingo E-Tech Electric, porte aperte il 18 e 19 aprile﻿

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Con la collaborazione con Enel una offerta per ricariche fino a 30 mila km

Arriva in Italia Renault Twingo E-Tech Electric, porte aperte il 18 e 19 aprile﻿
08 aprile 2026 | 17.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Continua la riproposizione in versione elettrica di modelli storici Renault che ripropongono nomi e stilemi adattati al nuovo modo di vivere la mobilità. Così nel weekend porte aperte del 18 e 19 aprile, Renault Twingo E-Tech Electric arriva nelle concessionarie italiane, pronta a riscrivere le regole della mobilità urbana elettrica. Le forme - e lo spirito - richiamano la prima generazione del modello, lanciato nel 1992: restano le dimensioni compatte (3,79 m) ma anche la buona abitabilità. Differenza principale è che la Twingo 2026 è a cinque porte, anziché a tre, e solo a corrente. Ispirata - sul piano della meccanica - alle Renault 4 E-Tech e 5 E-Tech, offre una batteria più economica (da 27,5 kWh) ma anche più 'pratica' che comunque assicura oltre 200 km di autonomia nell'utilizzo normale. Il tutto con una rispettabile vivacità grazie al motore, da 82 CV, montato sotto il cofano anteriore. Per il lancio in Italia, Twingo E-Tech Electric - che con un listino che parte da 19.500 euro è il modello elettrico più accessibile di sempre per Renault - viene proposta in una collaborazione con Enel, pensata per rispondere alle reali abitudini dei clienti che hanno la possibilità di ricaricare a casa. Chi acquista Twingo E-Tech Electric entro il prossimo 4 maggio infatti può aderire fino al 15 maggio all'offerta luce dedicata “Enel Night Free” di Enel Energia, che consente di effettuare cinque ricariche mensili a casa con un prezzo luce azzerato dalle 00:00 alle 07:00 tutti i giorni, fino a 140 kWh/mese, per 3 anni. Tradotto in termini concreti: fino a 30.000 km di ricarica a casa in tre anni. Dopo il debutto negli showroom Renault ad aprile, le prime consegne ai clienti inizieranno dal mese di maggio.

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