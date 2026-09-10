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AsConAuto compie 25 anni

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AsConAuto compie 25 anni
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10 settembre 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
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AsConAuto compie 25 anni e celebra un percorso che ha trasformato la collaborazione tra concessionari in una rete nazionale dedicata alla promozione e alla distribuzione dei ricambi originali. Nata nel 2001 dall’iniziativa di quattro consorzi, l’associazione riunisce oggi 959 concessionari, distribuiti in 2.229 sedi operative, e serve 23.768 autoriparatori in 103 province italiane.

AsConAuto nel 2025 ha raggiunto un giro d’affari di ben 1,17 miliardi e opera attualmente attraverso 27 distretti e 12 consorzi. Ogni giorno oltre 750 collaboratori e più di 660 mezzi, tra furgoni e automobili, gestiscono la distribuzione di oltre 22mila colli, garantendo agli operatori della riparazione un servizio rapido e tracciabile.

«Il dealer e i grandi gruppi sono sempre al centro del progetto AsConAuto», sottolinea Roberto Scarabel, presidente dell’associazione. «In questi 25 anni il numero dei soci è cresciuto a vantaggio dell’intero sistema: siamo riusciti a coprire il territorio nazionale e ad aumentare la qualità dell’offerta, diventando un punto di riferimento per gli operatori che hanno scelto di puntare sui ricambi originali».

Tra le priorità di AsConAuto per i prossimi anni figurano la sicurezza degli automobilisti attraverso l’impiego di ricambi originali, il confronto con le Case automobilistiche, le società di noleggio e il comparto assicurativo, oltre al monitoraggio dei costi della manodopera e al rafforzamento della rete.

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