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Asi, un francobollo per i suoi 'primi 60 anni'

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La presentazione al Mimit, l'Automotoclub Storico Italiano riconosciuto come una delle 'eccellenze del patrimonio culturale italiano'

Asi, un francobollo per i suoi 'primi 60 anni'
16 giugno 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un francobollo per celebrare non solo un anniversario ma l'inserimento - dovuto - fra le ' eccellenze del patrimonio culturale italiano': e' quello dedicato all'Asi - Automotoclub Storico Italiano, presentato oggi a Palazzo Piacentini in Roma, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'evento - che si inserisce fra le numerose attività proposte dall’Automotoclub Storico Italiano per celebrare i suoi 'primi 60 anni' - ha visto la partecipazione di Fausta Bergamotto (Sottosegretario di Stato con delega alla filatelia), Alberto Scuro (Presidente ASI), Fabio Gregori (Presidente Giunta d’Arte Commissione Filatelica), Luca Sciascia (Responsabile Prodotti Valori e Zecca dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) e di Giovanni Machetti (Responsabile Filatelia di Poste Italiane).

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L’opera grafica esalta il dinamismo dei veicoli storici con un richiamo al Futurismo, celebre movimento artistico di inizio ‘900, che aveva esaltato la macchina e il movimento prodotto dalle nuove tecnologie e per il quale la velocità rappresentava una visione meccanica del futuro ad esaltazione della genialità dell’uomo. Tale abbinamento - sottolinea l'Asi - "non è casuale, ma intende sottolineare i forti legami tra il motorismo storico e la cultura, tra il mondo dei motori e lo sviluppo della società, tra la bellezza dei veicoli e l’ingegno umano. Non ultimo, intende valorizzare la tradizione italiana come culla della motorizzazione mondiale. Inoltre, i tratti dinamici evidenziati nel francobollo trasmettono l’idea di un motorismo storico proiettato al futuro" un mondo che "è una risorsa per il Paese e per la società; il racconto dell’evoluzione della locomozione fa parte della cultura globale perché ha contribuito allo sviluppo dell’umanità negli ultimi 150 anni".

Un francobollo commemorativo – ha sottolineato Alberto Scuro, Presidente ASI - è molto più di un semplice pezzetto di carta per affrancare la posta: è una vera e propria capsula del tempo in miniatura. È custode della memoria, ambasciatore di cultura. Ed è anche un’opera d’arte. È un simbolo di ciò che merita essere ricordato e tramandato. Per i collezionisti filatelici, ogni francobollo commemorativo è un frammento di storia da conservare, un piccolo monumento grafico che trasforma la posta quotidiana in un veicolo di cultura che racconta la cultura, l’identità e i valori del Paese al resto del mondo.”

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francobollo Automotoclub Storico Italiano patrimonio culturale italiano motorismo storico cultura italiana filatelia
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