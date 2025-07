Audi rafforza il proprio ecosistema digitale estendendo a un’ampia gamma di modelli l’offerta di 3GB al mese di traffico dati gratuito per tre anni.

La connettività senza costi, attivabile tramite l'app myAudi, è ora accessibile per numerosi veicoli su base termica ed elettrica, tra cui Audi A5, Q5, A6, Q6 e-tron e persino la nuova Q3. Il servizio è immediatamente operativo per i clienti in possesso di account myAudi e delle funzioni Audi application store e smartphone interface, di serie su quasi tutta la gamma.

L'approccio di Audi alla tecnologia resta fedele al principio “Not tech for tech”: innovazione autentica solo se genera valore concreto. L’estensione della connettività gratuita rientra perfettamente in questa filosofia, offrendo accesso continuo a funzionalità smart e infotainment sempre aggiornati.

Audi Functions on Demand: quando il suono diventa un'esperienza

Audi amplia le potenzialità delle sue Functions on Demand (FoD), pensate per offrire massima flessibilità sia ai clienti privati sia alle flotte a lungo termine. Oltre a funzioni già consolidate nei settori dell’illuminazione, del comfort e dell’assistenza, ora anche l’esperienza sonora diventa personalizzabile.

Tre nuove FoD dedicate al sound debuttano su modelli come Audi A5, Q5, Q6 e-tron e A6 e-tron:

• Sound Improvement: bassi più precisi, qualità audio potenziata e bilanciamento automatico dei volumi;

• Virtual Sound Effects: simulazioni audio di ambienti come concerti, jazz club e teatri;

• Virtual Surroundings: effetto surround realistico anche in assenza di impianto Dolby nativo.

L’attivazione è gestita attraverso myAudi e offre quattro durate selezionabili: da un mese a tutta la vita utile del veicolo. Le prove mensili al simbolico prezzo di 1 euro permettono ai clienti di sperimentare il servizio prima dell’eventuale conferma definitiva. L'attivazione richiede pochi secondi, a patto di avere una connessione internet attiva.

Prosegue l’impegno nella personalizzazione digitale con l’evoluzione dei Temi per infotainment. L’interfaccia MMI consente ora una consultazione istantanea di oltre 200 sfondi sviluppati da Magnum Photos, grandi studi cinematografici (Disney, Marvel, Pixar) o ispirati a passioni come sport e motori.